20 крупнейших компаний формируют около трети ВВП Казахстана

Алматы. 4 октября. КазТАГ – 20 крупнейших компаний генерируют 81% совокупной прибыли 500 бизнес-эффективных компаний Казахстана, а в IT-сектор не вошла ни одна из 500 отобранных компаний, сообщила инвесткомпания Centras Securities.

«20 крупнейших компаний из рэнкинга 500 бизнес-эффективных компаний Казахстана формируют 65% совокупной выручки и 81% совокупной прибыли, а первые 250 компаний – 96,2% от всей выручки, 99,95% от всего капитала и 104,3% – от совокупной прибыли. Вторая половина С500 генерирует отрицательную составляющую -4,3% от совокупной чистой прибыли», — говорится в сообщении.

Рэнкинг С500 – перечень 500 бизнес-эффективных компаний Казахстана, составленный Centras Securities на основе данных аудированной годовой финансовой отчетности компаний, полученной из открытых источников с 2016 по 2018 годы.

В рэнкинг С500 попали компании с выручкой Т775 млн и выше и с общей годовой выручкой за 2018 год в сумме Т31трлн, что составляет 52% от ВВП Казахстана. Доля крупных компаний составила 52,6% от общего числа, средних – 47,4%.

Для анализа компании разделили по отраслям: энергетику представляли 53 компании с долей в С500 по выручке 44,3%, материалы – 78 компаний с долей в С500 по выручке 21,3%, финансы – 79 компаний с долей в С500 по выручке 13,1%, промышленность – 60 компаний с выручкой 8,8%, коммунальные услуги – 55 компаний с выручкой 4%, потребительские товары выборочного спроса (автомобили и прочее) – 54 компании с выручкой 2,7%, потребительские товары повседневного спроса (продукты питания и прочее) – 35 компаний с выручкой 1,8%, услуги связи – 21 компания с выручкой 1,7%, здравоохранение – 40 компаний с выручкой 1,5% и недвижимость – 25 компаний с долей в рэнкинге С500 по выручке 0,9%.

В сектор «IT» (программное обеспечение и услуги, технологическое оборудование, полупроводники и полупроводниковое оборудование) не вошла ни одна из 500 отобранных компаний.

«Как видно, в Казахстане – все еще явно выраженная сырьевая направленность экономики», — отмечает Centras Securities.

В шорт-лист рэнкига из 12 наиболее успешных первых руководителей вошли Михаил Ломтадзе – Kaspi.kz, Ренат Исмаилов – Technodom Operator, Ижи Урбанец – «Химфарм», Нурлан Смагулов – Mega Center Management, Сульчук Танрыверди – «Нобел АФФ», Питер Фостер – Air Astana, Разия Жатакпаева – «Алель Агро», Умут Шаяхметова – «Народный банк Казахстана», Серик Толукпаев – «Усть-Каменогорская птицефабрика», Ерлик Балфанбаев – Alina Group, Марат Жуман – Atasu Group, Александр Гарбер – Magnum Cash & Carry.

В рэнкинг С500 наиболее эффективных компании выбирались на первом этапе – по выручке, на втором – по чистой прибыли и капиталу.