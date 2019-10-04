Казахстан предлагает преобразовать СВМДА в полноценную организацию

Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Казахстан предлагает преобразовать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную организацию, сообщает пресс-служба президента РК.

«Казахстан всегда был и остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения. Полезную роль может сыграть СВМДА, которое доказало востребованность как площадка для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности. Настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании данного форума в полноценную организацию», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в российском Сочи.

Говоря о миротворческих усилиях Казахстана, он акцентировал внимание на том, что республика является сторонником честного посредничества в урегулировании региональных конфликтов. Президент подтвердил готовность и впредь поддерживать усилия по поиску жизнеспособных решений для Ближнего Востока, в том числе Астанинский процесс по Сирии.

«Наша страна также будет пристально следить за ситуацией в Афганистане и продолжит оказание помощи этой стране, где в последние месяцы ситуация существенно ухудшилась», — отметил глава государства.

В выступлении было отмечено, что Казахстан продолжит деятельность по предотвращению рисков современности.

«Без комплексного решения многогранных вызовов безопасности азиатское экономическое чудо может оказаться «колоссом на глиняных ногах». Без коллективных усилий вместо «азиатского века процветания» можно получить «азиатское Смутное время» с мрачными последствиями для всего Земного шара», — считает Токаев.

По его мнению, построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. В этой связи он напомнил о предложении Казахстана объединить потенциал СВМДА и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Главным элементом общей работы в нашем регионе могут стать борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком. К созидательной повестке дня можно отнести развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик госуправления, наращивание инновационного потенциала, эффективное и рациональное использование водных ресурсов», — добавил президент.

Кроме того, как было замечено в выступлении, Казахстан намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС.

«Несмотря на трудности, связанные с ухудшением конъюнктуры, наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией. Явный признак этого – расширение сети торговых партнерств ЕАЭС на пространстве от Сингапура до Сербии», — отметил глава государства.

Обращаясь к участникам мероприятия, президент напомнил о том, что Казахстан исторически и географически связан и с Востоком, и с Западом

«Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов», — сказал он.

По словам главы государства, «Азиатский век» – это факт, который подтверждается темпами прироста населения, ВВП, торговли, промышленного и высокотехнологичного производства.

«В 2018 году 210 из 500 крупнейших компаний мира по доходам были азиатскими. Компании из Азии сегодня являются одними из мировых лидеров в сфере цифровых технологий. Страны континента обеспечивают более 50% роста глобального ВВП, стимулируя международную торговлю и инвестиции», — отметил Токаев.