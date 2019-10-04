Казахстан предлагает преобразовать СВМДА в полноценную организацию

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Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Казахстан предлагает преобразовать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную организацию, сообщает пресс-служба президента РК.

«Казахстан всегда был и остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения. Полезную роль может сыграть СВМДА, которое доказало востребованность как площадка для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности. Настало время приступить к обсуждению вопроса о преобразовании данного форума в полноценную организацию», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в российском Сочи.

Говоря о миротворческих усилиях Казахстана, он акцентировал внимание на том, что республика является сторонником честного посредничества в урегулировании региональных конфликтов. Президент подтвердил готовность и впредь поддерживать усилия по поиску жизнеспособных решений для Ближнего Востока, в том числе Астанинский процесс по Сирии.

«Наша страна также будет пристально следить за ситуацией в Афганистане и продолжит оказание помощи этой стране, где в последние месяцы ситуация существенно ухудшилась», — отметил глава государства.

В выступлении было отмечено, что Казахстан продолжит деятельность по предотвращению рисков современности.

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«Без комплексного решения многогранных вызовов безопасности азиатское экономическое чудо может оказаться «колоссом на глиняных ногах». Без коллективных усилий вместо «азиатского века процветания» можно получить «азиатское Смутное время» с мрачными последствиями для всего Земного шара», — считает Токаев.

По его мнению, построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. В этой связи он напомнил о предложении Казахстана объединить потенциал СВМДА и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Главным элементом общей работы в нашем регионе могут стать борьба с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком. К созидательной повестке дня можно отнести развитие человеческого капитала, внедрение лучших практик госуправления, наращивание инновационного потенциала, эффективное и рациональное использование водных ресурсов», — добавил президент.

Кроме того, как было замечено в выступлении, Казахстан намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС.

«Несмотря на трудности, связанные с ухудшением конъюнктуры, наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией. Явный признак этого – расширение сети торговых партнерств ЕАЭС на пространстве от Сингапура до Сербии», — отметил глава государства.

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Обращаясь к участникам мероприятия, президент напомнил о том, что Казахстан исторически и географически связан и с Востоком, и с Западом

«Мы расположены на перекрестке исламской, конфуцианской и восточнохристианской цивилизаций. Великий Шелковый путь, Золотая Орда, евразийство составляют важные звенья культурного кода казахов», — сказал он.

По словам главы государства, «Азиатский век» – это факт, который подтверждается темпами прироста населения, ВВП, торговли, промышленного и высокотехнологичного производства.

«В 2018 году 210 из 500 крупнейших компаний мира по доходам были азиатскими. Компании из Азии сегодня являются одними из мировых лидеров в сфере цифровых технологий. Страны континента обеспечивают более 50% роста глобального ВВП, стимулируя международную торговлю и инвестиции», — отметил Токаев.

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