НУХ, синекура – наше все

Вопрос о ликвидации одного из холдингов уже назрел. Он явно демонстрирует свою никчемность

После того, как национальный управляющий холдинг (НУХ) «КазАгро» попал под шквал критики, и в него зашли аудиторы Счетного комитета, новое руководство фонда бросилось спасать тонущий корабль.

Понятно, что дальше так нельзя: нерационально распоряжаться бюджетными и собственными средствами, плодить убытки и при этом получать многомиллионные бонусы, составлять бравурные отчеты и не иметь сколь-нибудь очевидных положительных сдвигов в сельском хозяйстве.

И первое, что решено сделать – переписать стратегию. Это будет уже третий документ с момента основания НУХ «КазАгро». Первый охватывал 2011-2020 годы. Самый элементарный – немного анализа, небольшая порция критического восприятия действительности и много планов. Авторы стратегии, видно, получили из казны повышенные гонорары, их вдохновение и оптимизм плещут через край.

Однако в 2017 году холдинг опять разродился, и новый опус даже обсуждался и был близок к принятию, но, увы, не случилось.

И вот, наконец, готов третий талмуд. Уже нет той молодецкой удали, словно документ писали уставшие от жизни и нескончаемых и нерешаемых годами проблем в сельском хозяйстве старцы.

Недолгая история НУХ свидетельствует, как далеки идеалы, к которым стремились основатели этого холдинга, быстро превратившегося в громоздкую, неповоротливую и прожорливую махину.

На дне

Еще в 2015 году, когда глава государства поставил задачу снизить долю участия государства в экономике до 15%, правительство решило, что в 2016-2020 годах в конкурентную среду будут переданы дочки КазАгро – КазАгроПродукт и Казагромаркетинг. Под горячую руку тогда попали НК «Продкорпорация» и КазАгроФинанс, которые впоследствии все же решили не трогать, ввиду их системной значимости.

Так вот, продать КазАгроПродукт и Казагромаркетинг, увы, не удалось. Первая компания выставлялась на открытые торги, которые были признаны несостоявшимися и, как говорится в новой стратегии, «компания будет ликвидирована путем присоединения к АО «Аграрная кредитная корпорация». В отношении второй компании холдингом принято решение о ликвидации в связи с отсутствием интереса (!) в приобретении со стороны частного бизнеса. Вот она, государственная сущность управления – создавать, плодить неимоверное количество ненужных, невостребованных рынком компаний! Даже сотрудники этой маркетинговой организации не проявили интереса к ней как к активу, и это говорит о многом.

Более того, в расход пойдет и АО «КазАгроГарант» — опять-таки, его не ликвидируют, а присоединят – к Фонду финансовой поддержки сельского хозяйства.

«Реализация и ликвидация непрофильных активов позволит оптимизировать численность дочерних компаний Холдинга, передать часть функций в конкурентную среду, сформировать компактный холдинг в соответствии с посланием Первого Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» от 30 ноября 2015 года», — говорится в стратегии до 2029 года. В общем, руки до исполнения только-только дошли…

Выхода другого нет – компания в глубоком кризисе. На начало 2019 года убыток компании достиг 399,1 млрд. тенге. Председатель правления холдинга Ербол Карашукеев сообщал СМИ, что «Половина этой суммы убытков – это потери от девальвации, половина – потери в дефолтных банках второго уровня. Это результат принятых решений предыдущим менеджментом КазАгро за период 2013-2018 годы. К примеру, только в 2018 году сам головной холдинг получил убыток в 148,3 млрд. тенге».

В министерстве сельского хозяйства, являющегося патроном КазАгро, уже обрисовали общую картину, как Казагро будет выходить из кризиса. Министр Сапархан Омаров сообщил, что из семи «дочек» останется три, представительства «дочек» в регионах объединятся, а также будет сокращен и управленческий аппарат, и персонал, на 1100 человек – сколь же, однако, лишнего народа столовалось здесь много лет! И их годовой паек был неслабый – 3,2 млрд. тенге!

Ликвидировать нельзя продолжать

Холдинг вплоть до апреля этого года, когда был назначен новый председатель правления, жил себе, не тужил, деньги из всех источников лились рекой. Правительством ежегодно выделялись средства на пополнение уставного капитала, за время его существования холдинга только по этой статье сюда попало 530,8 млрд. тенге из республиканского бюджета.

Квазичиновники кичились, что «группа компаний холдинга привлекает финансовые средства и из других источников». Впрочем, эта магическая фраза не означала ровным счетом ничего: каких-либо сверхспособностей для того, чтобы привлечь заем из Национального фонда или получить бюджетный кредит, не нужно.

Так вот, в то время, когда КазАгро не испытывало никаких проблем с финансированием и фронтом работ, управление находилось и продолжает находиться на архаичном уровне. И авторы «Стратегии-2029» лишь констатируют эти факты: уровень автоматизации – низкий, кредитные досье – в бумажном варианте, расширенный анализ по ссудному портфелю невозможен, унифицированные подходы в кредитной политике не существуют, кредитные продукты дублируют друг друга и путают потенциальных клиентов. Да и сама четкая вертикаль управления отсутствует, система внутреннего контроля и управления рисками нуждается в совершенствовании, многие процессы бюрократизированы.

По закону жанра, в стратегии расписаны большие перспективы для холдинга. Но мы видим, на живом примере КазАгро, что мы еще не научились образцовому управлению, да и вряд ли научимся. Не хватает ни компетенций, ни воли к созданию эффективной системы, ни амбиций сделать настоящий, а, вернее, стоящий проект во имя страны. Возможно, это идеал, и он недостижим в принципе. Может быть, именно поэтому в развитых странах избегают столь явной бюрократизации экономики и огосударствления?

У нас тоже может быть правильное решение. Отказаться от бюрократии и отдать сферу поддержки сельского хозяйства в конкурентную среду. Расформировать холдинг – три компании, которые остаются под его зонтиком, вполне могут существовать и сами, без бюрократического аппарата.

Но для этого нужна политическая воля. Нонсенс. Но это так. Ни один чиновник, даже самый продвинутый, не способен на самопожертвование. Синекура – наше все!

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