Атырау. 4 октября. КазТАГ — Более 40 новорожденных скончались за два месяца в роддоме Атырау, передает корреспондент агентства.

«Только за август месяц текущего года в Атырауском областном перинатальном центре после рождения скончались 26 (новорожденных – КазТАГ), в сентябре – 16», — сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов в пятницу.

По указанным фактам прокуратурой уполномоченным органам дано поручение о проведении служебных расследований.

«По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Кроме этого, как ранее сообщалось, в отношении работников городских поликлиник №3, №4 и №5 расследуются уголовные дела (по части 3 статьи 317 УК РК) по фактам ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Ход расследования данных уголовных дел находится на особом контроле прокурора Атырауской области», — отметил Кабдолов.

Ранее сообщалось, что во время расследования дела в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области в ходе специальных оперативных мероприятий был установлен факт убийства новорожденного ребенка, который «по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив».

Напомним, 3 октября сообщалось, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Глава областного роддома подозревается в даче взятки в сумме Т300 тыс. руководству РГКП «Институт судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области» за выдачу положительного заключения экспертизы по факту смерти роженицы. Также проверяется причастность указанного должностного лица к неоднократному получению взяток за создание комфортных условий для рожениц.

Кроме того, проводится расследование по подозрению данного руководителя в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских денежных средств в сумме Т1,5 млн на собственные нужды (отдых за рубежом) – указанные денежные средства подозреваемым были получены от директора частной компании в качестве спонсорской помощи для оплаты направления врачей в зарубежную командировку на повышение квалификации.