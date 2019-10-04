Кто подлечит хронически больное правосудие? 04.10.2019 19:45 Лилия ИГЛИКОВА Общество 107 0 Тема декриминализации или ужесточения наказания за судебные ошибки не обсуждаема без чёткого разграничения, что можно и что нельзя считать врачебной ошибкой Похожие материалы: Всегда ли белый халат, мундир и мантия — лечение, законность и правосудие? Базовую ставку в Казахстане могут повысить еще раз – Нацбанк Подорожания газа в пять раз ожидают монополисты РК в результате отказа от госрегулирования АБР одобрил заем на $167 млн на реконструкцию 89 км автодороги между Актобе и Кандыагашем Дело Матаевых возможно будет пересмотрено