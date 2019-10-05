Нур-Султан. 5 октября. КазТАГ – Дождь ожидается в субботу лишь на юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью и утром пройдет дождь. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, на юге – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура днем +18+20, ночью +2+4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +19+21, ночью +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +20+22, ночью +9+11.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +19+24, ночью +5+10.

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Туркестанской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – усиление ветра 15-20 м/с, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +8+13.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – пыльная буря, в восточной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +15+20, ночью +4+9.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, на западе и юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Восточно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью -2-7.

В Мангистауской области днем +22+27, ночью +9+14.

В Атырауской области днем +17+22, ночью +9+14.

В Актюбинской области днем +18+23, ночью +1+6.

В Костанайской области днем +15+20, ночью +3+8.

В Акмолинской области днем +16+21, ночью 0+5.

В Павлодарской области днем +15+20, ночью 0+5.

«В ближайшие трое суток на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — отметили синоптики.