Центр военно-стратегических исследований могут передать в ведение минобороны Казахстана

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Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ –Центр военно-стратегических исследований могут передать в ведение министерства обороны Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Передать право владения и пользования государственным пакетом акций АО «Центр военно-стратегических исследований» в размере 100 % министерству обороны Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства.

В настоящий момент право владения и пользования указанным госпакетом акций принадлежит министерству индустрии и инфраструктурного развития.

«Центр военно-стратегических исследований» решает многопрофильные задачи закрытого характера и входит в 20-ку всемирного индекса-рейтинга аналитических мозговых центров Азии. Основные виды деятельности центра направлены на оборону, например проведение фундаментальных, комплексных военно-теоретических и оперативно-стратегических исследований в области военной безопасности государства, военного искусства, строительства, подготовки и применения вооруженных сил, анализ и обеспечение развития научно-технического прогресса в военной сфере, усиление роли военной науки, разработку проектов создания и усовершенствования вооружения и техники, развитие информационных технологий в вооруженных силах. В этой связи, предлагается передать АО «Центр военно-исторических исследований» в ведение министерства обороны», — говорится в обосновании к документу.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 17 октября.

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