Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей в разных районах города и области задержана в Алматы, сообщает пресс-служба городского департамента полиции (ДП).

«Сотрудники оперативного подразделения полиции в течение дня установили и задержали автора сообщения о якобы массовых похищениях детей. Ею оказалась местная жительница, гражданка Р., 1991 года рождения. Женщина призналась, что действительно является автором данного аудисообщения, которое на самом деле вызвало в обществе необоснованную панику и страх. Гражданка Р. уточнила, что эту неподтвержденную информацию ей якобы рассказала подруга», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам начальника управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболата Зиадина, женщине вменяют часть 2 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных систем) УК РК.

Отмечается, что задержанная признала свою вину.

«Я являюсь автором. Дядя в полиции у меня не работает. Эти сведения я получила от своей знакомой. Я прошу прощения у тех жителей города Алматы, в которых вселилась паника из-за моего голосового сообщения. Я честное слово, не ожидала данную рассылку, что она попадет в соцсети и навеет на весь город страх и панику. Простите, пожалуйста», — сказала она.

3 октября в мессенджере WhatsApp стало распространяться аудо-сообщение о том, что в Жетысуском и Алатауском районах Алматы, в районе Шымбулака и в Илийском районе Алматинской области якобы пропадают дети, чьи тела, вмороженные в куски льда, якобы доставляют на грузовиках в Китай. Автор сообщения утверждала, что информация получена ей от ее дяди, являющегося сотрудником полиции.