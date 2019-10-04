До конца 2019 года с Байконура планируются четыре космических запуска

Байконыр. 4 октября. КазТАГ – До конца 2019 года с космодрома Байконур планируется выполнить четыре пуска ракет космического назначения, передает корреспондент КазТАГ.

«Всего в космос будут запущены по две ракеты «Союз-2.1» и «Протон». Ближайший пуск назначен на 9 октября. В этот день со стартового комплекса площадки 200 должна стартовать ракета-носитель «Протон-М» с КА Eutelsat 5 West B и КА MEV-1», — сообщил корреспонденту агентства источник на космодроме.

Остальные три пуска намечены на декабрь.

«Первым откроет зимнюю пусковую кампанию старт РН «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-13» по программе обеспечения Международной космической станции», — уточнил собеседник агентства.

Следующим декабрьским пуском станет старт РН «Союз-2.1б» с 34 спутниками глобальной спутниковой связи One Web.

«Завершит пусковую кампанию 2019 года запуск 24 декабря российского спутника «Электро-Л №3» с помощью ракеты-носителя «Протон», — добавил источник на космодроме.

Напомним, в 2019 году по состоянию на 4 октября с космодрома Байконур осуществлено 10 космических запусков (все успешные). По этому показателю казахстанский космодром занимает первое место.

Ближайшие конкуренты имеют девять (космодром Сичан в Китае) и восемь (Мыс Канаверал в США) космических запусков.