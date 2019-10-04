Все Airbus NEO имеют крайний статус выполненных доработок и модификаций – Air Astana

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Все вновь полученные воздушные суда типа Airbus NEO имеют самый крайний статус выполненных доработок и модификаций, сообщает пресс-служба АО «Air Astana».

«В процессе эксплуатации ВС (воздушных судов – КазТАГ) могут возникать проблемы, для устранения которых требуется содействие производителя. Это не зависит от типа ВС и срока его эксплуатации. Производители, получая обратную связь от операторов, проводя анализ и мониторинг работоспособности ВС и его компонентов, постоянно выпускают инструкции и директивы (Service bulletin и airworthiness Directive) для поддержания летной годности ВС и улучшения технических характеристик. На сегодняшний день все вновь полученные ВС типа Airbus NEO имеют самый крайний статус выполненных доработок и модификаций», — прокомментировали в Air Astana для КазТАГ сообщение пресс-службы комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития об основных выявленных в Казахстане недостатках двигателей самолетов типа Airbus А321/А320neo.

В частности, продолжили специалисты компании, техническое обслуживание Airbus A321neo, так же, как и всех остальных воздушных судов, выполняется в строгом соответствии с программой по техническому обслуживанию ВС и инструкциями по эксплуатации (Aircraft Maintenance Manual), разработанными и утвержденными их производителями.

«Поиск и устранение неисправностей выполняется в соответствии с инструкциями производителя, FIM (Fault Isolation Manual). В случае, когда инструкции по устранению неисправностей не помогают определить и устранить дефект, оператор обращается к производителю – в службу круглосуточной поддержки (AOG customer support) для получения дальнейших инструкций и рекомендаций», — констатируют в пресс-службе Air Astana.

На вопрос, как в техническом плане содержатся восемь воздушных судов типа Airbus А321/А320neo, которые числятся в парке Air Astana, специалисты компании ответили, что «все необходимые работы в соответствии с программой по ТО ВС выполняются в полном объеме и на регулярной основе».

Вместе с тем Air Astana, отметила пресс-служба, имеет круглосуточную поддержку (24/7) от всех производителей ВС.

«Более того, представители Airbus и Pratt & Whitnеу находятся непосредственно в Алматы, в нашем офисе. Инженерно-техническая служба (компании – КазТАГ) не допустит ВС к эксплуатации в случае малейшего сомнения в его летной годности и примет все необходимые меры для устранения неисправности», — заключили специалисты Air Astana.

Напомним, 17 сентября в КГА назвали основные выявленные в Казахстане недостатки двигателей самолетов типа Airbus А321/А320 neo.

«Самолет разработан на основе инновационных технологий и одной из важных систем воздушного судна является обновленный двигатель, который позволяет достигать большей мощности при меньшем расходе топлива. В связи с тем, что конструкция двигателя была усложнена для достижения этих показателей, то в первые годы эксплуатации проявлялись конструктивно производственные недостатки, как и на самолетах Airbus, так и на самолетах Boeing», — сказал тогда главный авиационный инспектор АО «Авиационная администрация Казахстана» Игорь Петяшин.