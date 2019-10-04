Экс-посол РК в КНР назначен первым замминистра иностранных дел РК

Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ — Экс-посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нурышев Шахрат Шакизатович (распоряжением главы государства назначен – КазТАГ) первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Также сообщается, что «указом главы государства Нурышев Шахрат Шакизатович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству».

Напомним, на этом посту Нурышев сменил Мухтара Тлеуберди, назначенного первым замминистра иностранных дел РК в марте 2016 года, а с сентября 2019 года занимающего должность главы МИД РК.