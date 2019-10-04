ЕНПФ: мёд поедают пчёлы 04.10.2019 16:45 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 130 0 Пётр Своик о своеобразной эффективности управления пенсионными деньгами Похожие материалы: ЕНПФ представил структуру расходов на Т12,2 млрд за 2018 год Суд в Алматы отказался прекращать дело по иску к ЕНПФ Т1,13 трлн достигла в августе сумма инвестиций в долговые бумаги США в портфеле ЕНПФ «Заведомо убыточный ЕНПФ: сможет ли Токаев реформировать казахстанскую пенсионную систему?». «Силовики — сторонникам ДВК: Одумайтесь — мы многое простим». «Все, что производят сейчас «звезды», – это яд. Яд, который проникает в мозг и души» Реальная доходность по пенсионным активам за последние 12 месяцев составила 2,82% – Нацбанк