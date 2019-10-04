Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,1, а продажи – Т389,6.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т389, а продают по Т390,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т389,5, а продажи – Т390,5.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т389,23.