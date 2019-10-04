Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На всей территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью +1+3, днем +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +5+7, днем +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +9+11, днем +23+25.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +7+12.

В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами туман, на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +5+10.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью на поверхности почвы местами сохраняются заморозки 1-3 градуса, в восточной половине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +2+7.

В Алматинской области в отдельном районе ветер 17-22 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +4+9.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +16+21, ночью +10+15.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, на западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью -2-7.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, на севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +11+16, ночью -2-7.

В Западно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +3+8.

В Мангистауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Актюбинской области тоже без осадков. Днем +17+22, ночью +1+6.

В Костанайской области осадков тоже не ожидается. Днем +15+20, ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +14+19, ночью +3+8.

В Акмолинской области тоже ожидается ясная погода. Днем +13+18, ночью +1+6.

В Павлодарской области осадков не ожидается. Днем +13+18, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — отметили синоптики.