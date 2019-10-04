В Азии, как говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны – Токаев

Астана. 4 октября. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим «лоскутное одеяло» из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов. В Азии, как говорят в Китае, спят на одной кровати, но видят разные сны», — сказал Токаев на пленарной сессии XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в российском Сочи.

Глава государства перечислил тревожные факторы глобального и регионального развития.

«Многочисленные конфликтные точки в регионе, включая Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Кашмир, Афганистан, Йемен, Сирию, зону палестино-израильского конфликта, ситуацию вокруг Ирана, превратились в геополитические мины замедленного действия», — отметил президент Казахстана.

Он указал на острый дефицит доверия и диалога между основными региональными игроками, возрождение элементов «холодной войны», противостояние, санкции и недоверие.

«Поэтому Казахстан в качестве председателя СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии – КазТАГ) в 2020-2022 годах планирует активизировать контакты с другими многосторонними институтами», — сказал Токаев.