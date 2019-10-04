Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Названы наиболее коррумпированные регионы Казахстана в сфере здравоохранения.

«С 2017 года по настоящее время в отношении работников здравоохранения зарегистрировано 254 преступления, осуждено 77 лиц. Наиболее коррумпированными регионами у нас остаются Кызылординская область – 29 фактов, неутешительные цифры у нас в столице – 23 факта, в Мангистауской, Карагандинской, Туркестанской областях – свыше 20 фактов (коррупции в сфере здравоохранения – КазТАГ). Сумма установленного ущерба в целом у нас составила Т855 млн от этих коррупционных преступлений, из которых возмещено уже более половины», — сообщил заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) Шынгыс Кабдула на брифинге в пятницу.

Он добавил, что коррупционные факты в данной сфере связаны с качеством строительства объектов здравоохранения, процедурами государственных закупок, медицинских препаратов, трудоустройством, выдачей разрешительных документов, медицинских справок.