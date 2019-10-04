Освобождение известных фигурантов «Хоргосского дела» подтвердили в КУИС

Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ — Освобождение известных фигурантов «Хоргосского дела» – бывшего полковника КНБ Талгата Жакаева и экс-начальника департамента таможенного комитета по Алматинской области Курманбека Артыкбаева подтвердили в комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК, передает корреспондент агентства.

«Согласно статье 73 (замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания – КазТАГ) УК РК и в соответствии с указом президента РК от 30 сентября 2019 года, (…) осужденным К. Артыкбаеву и Т. Жакаеву неотбытая часть наказания заменена на штраф и (они – КазТАГ) освобождены из учреждения УИС 2 октября», — сообщили в КУИС, отвечая на официальный запрос МИА «КазТАГ» в пятницу.

Как сообщало 2 октября МИА «КазТАГ» со ссылкой на источник, известные фигуранты «Хоргосского дела» – бывший полковник КНБ Талгат Жакаев и экс-начальник департамента таможенного комитета по Алматинской области Курманбек Артыкбаев вышли на свободу.

«Артыкбаев и Жакаев вышли сегодня на свободу из учреждения ОВ 156/14 в Семее. Вместе с ними были освобождены еще двое бывших высокопоставленных сотрудников силовых структур», — сообщил источник корреспонденту агентства в среду.

Напомним, в апреле 2014 года специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам Алматы был вынесен приговор в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов и других лиц, осужденных за создание организованного преступного сообщества и совершение экономической контрабанды в околотаможенной зоне Алматинской области.

Суд приговорил экс-сотрудников КНБ Жакаева и Ирлана Абдрахманова к 17 годам лишения свободы, а Артыкбаева – к 14 годам лишения свободы.

Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов отвергли обвинения следствия и не признали вину.