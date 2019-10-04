Растраты на сумму более Т5 млрд выявлены в ходе реализации госпрограммы развития регионов РК

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Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Растраты, хищения и нецелевое использование средств на сумму более Т5 млрд выявлены в ходе реализации государственной программы развития регионов до 2020 года, сообщает пресс-служба Акорды.

«Реализация госпрограммы на местах сопряжена с высокими коррупционными рисками, в первую очередь, в вопросах модернизации ЖКХ и обеспечения населения питьевой водой. В частности, органами прокуратуры в шести регионах выявлены растраты, хищения, нецелевое и нерациональное использование государственных средств на сумму Т5,3 млрд, при этом государству причинен ущерб на сумму Т730 млн, по данным фактам начато семь досудебных расследований, возмещено Т267 млн», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что антикоррупционной службой в этой сфере с 2017 года выявлено 145 коррупционных преступлений, за их совершение к уголовной ответственности привлекается 78 лиц, осуждено – 59. Выявлен причиненный государству ущерб на сумму Т931,9 млн, из которых уже возмещено Т907,6 млн. В производстве службы экономических расследований (СЭР) комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК за период реализации данной программы находилось 33 уголовных дела.

Комитетом внутреннего государственного аудита минфина за допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности – 22. Для принятия процессуального решения в правоохранительные органы передано 24 материала на общую сумму Т5,7 млрд.

Имеются финансовые нарушения и в процессе совершения госзакупок.

«В 2019 году камеральным контролем было охвачено 45 процедур государственных закупок на общую сумму Т42,8 млрд, установлены нарушения законодательства о государственных закупках по 42 процедурам на общую сумму Т39,1 млрд», — следует из сообщения.

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Эти факты были обнародованы на заседание комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством госсекретаря РК Крымбека Кушербаева.

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