Японская система раннего оповещения о землетрясениях может быть установлена в Алматы

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Японская система раннего оповещения о землетрясениях EQ Guard может быть установлена в Алматы, сообщили в ТОО «Институт сейсмологии».

«Система раннего предупреждения о землетрясениях EQ Guard выдает оповещение до наступления сильных толчков. Встроенный сейсмоприемник улавливает Р-волны и выдает оповещение о землетрясении до прихода сильных толчков – S-волн», — пояснил генеральный директор компании-производителя оборудования Challenge Co. Ltd Казуо Сасаки на пресс-конференции в пятницу.

В свою очередь заместитель директора по науке Нурсарсен Узбеков пояснил, что промежуток времени между срабатыванием прибора и разрушительными толчками составляет 22 секунды при расстоянии 100 км.

«Действие заключается в том, что при поступлении сигнала от датчика фиксации землетрясения, исходя из разности прохождения сейсмических волн, этот сигнал по электромагнитным каналам поступает в центр обработки. В зависимости от силы сигнала будут приниматься необходимые меры со стороны уполномоченных органов, в частности, ДЧС. Если прибор сработал и до прихода разрушительной волны на расстоянии в 100 км, мы имеем от 20 до 22 секунд. Этого времени достаточно, чтобы отключить жизненно важные объекты города по газовой части, по электрической части, по части опасных веществ и есть даже достаточно времени для эвакуации людей из зданий – из малоэтажных зданий, из частных домов. Что касается ложного срабатывания, сигнал дается не с помощью одной станции, а минимум с помощью трех станций, что увеличивает достоверность подачи сигнала», — сказал он.

В ходе пресс-конференции ТОО «Институт сейсмологии» были переданы пять комплексов оборудования EQ Guard, которые будут установлены на действующих сейсмостанциях в окрестностях Алматы, где уже установлено швейцарское оборудование: станция Медео, станция Тянь-Шань на Большом алматинском озере, станция Талгар, станция Жаркент, станция Чилик и станция Саты на Кольсайском озере. После двух месяцев тестирования будет решаться вопрос о закупе дополнительных комплексов.

По данным ТОО «Институт сейсмологии» для полного охвата Алматы данной системой требуется 300 комплексов EQ Guard. Стоимость одного прибора составляет $3 тыс., однако, по словам ИО заместителя директора по общим вопросам Даулета Сарсенбаева, общая стоимость может быть выше, так как для корректной работы понадобятся дополнительные комплектующие.

«Необходимо, чтобы было постоянное подключение электроэнергии, постоянный выход в интернет, потому что без постоянной электроэнергии и интернета эта система не работает. Соответственно, мы не можем озвучить стоимость данного оборудования, потому что необходимо к нему закупать дополнительные комплектующие – аккумуляторные батареи и так далее», — пояснил он.