Регистр пострадавших на Семипалатинском испытательном полигоне создали в Казахстане

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Семей. 4 октября. КазТАГ – Регистр пострадавших на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне создали ученые НИИ радиационной медицины и экологии (НИИ РМЭ) в Семее, передает корреспондент агентства.

«Самое главное, что мы сделали – мы создали регистр пострадавших. Он уникальный и он вошел в когорту регистров малых доз в Европе», — сообщил в пятницу независимый эксперт Международного агентства по исследованию рака, экс-директор НИИРМЭ, Казбек Апсаликов на проходящем в Семее международном симпозиуме «Малые дозы радиации и рак: 70 лет после первого испытания на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».

Он отметил, что регистр – это плод десятилетней работы казахстанских специалистов совместно с учеными Японии, России, Германии.

«Стояла задача четко и ясно определить: сколько сейчас осталось в живых на территориях, прилегающих к полигону, сколько сейчас нуждается в конкретной социальной и медицинской помощи? И сейчас мы можем сказать: сколько людей пострадало, сколько есть потомков, спрогнозировать и дать правительству рекомендации по работе в этом направлении. На сегодняшний день в нашем регистре 370 тыс. человек, на которых есть полное досье. Полное: где родился, жил, его радиационный маршрут и так далее. И эта работа продолжается. И она будет бесконечна. Вот один взрыв был в Японии – Хиросиме и Нагасаки – они до сих пор вносят поправки, совершенствуют, модифицируют. Я думаю, это десятки лет будет продолжаться и это правильно», — подчеркнул профессор Апсаликов

Симпозиум в Семее организован Международным агентством по изучению рака (МАИР/ВОЗ, Лион) и Научно-исследовательским институтом радиационной медицины и экологии (НИИ РМЭ, Семей), которые придают важной значение сотрудничеству в области изучения отдаленных последствий для здоровья населении, проживающего на территории бывших испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Главной целью научного форума является обзор текущих знаний об уровнях облучения и отдаленных канцерогенных эффектах ядерных испытаний, которые были получены в ходе многолетних научных исследований, проводимых казахскими учеными как самостоятельно, так и в сотрудничестве с Международными учеными на протяжении 70 лет, а также обсуждение направлений дальнейших научных исследований.

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Международное научное сообщество на симпозиуме представлено учеными из Франции, Японии, Германии, России, Института радиационной безопасности и экологии Национального ядерного центра Казахстана, Медицинского университета Семея, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан).

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