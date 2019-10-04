С наценкой в 252% продают газ населению Казахстана

Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. С наценкой в 252% продают сжиженный нефтяной газ (СНГ) населению Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Несмотря на установление государством цены реализации СНГ производителям в размере Т38 701/тонну, фактически СНГ поступает населению по цене Т136 500/тонну, то есть с наценкой в 252%», — сообщили в комитете по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики Казахстана в пятницу.

Антимонопольный орган видит причину происходящего в том, что производители навязывают дополнительные услуги при реализации сжиженного нефтяного газа, тем самым увеличивая установленную государством цену газа.

«В этой связи антимонопольным органом начато расследование в отношении АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» по фактам злоупотребления доминирующим положением в части навязывания дополнительных условий договора при реализации СНГ, таких как навязывание контрагентам экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора», — резюмируют в ведомстве.

Кроме того, в антимонопольном комитете сообщили, что к ним поступают многочисленные жалобы газосетевых организаций на действия государственных органов в связи с дискриминационным распределением СНГ.

«Так, за период с 2017 года по 2019 год в адрес местных исполнительных органов внесено три уведомления о наличии в действиях признаков нарушения в части антиконкурентных действий государственных органов, и в связи с неисполнением уведомлений проведено два расследования в отношении управлений энергетики акиматов Актюбинской и Акмолинской областей», — отмечают в ведомстве.

Напомним, антимонопольный комитет проводит в эти дни в Нур-Султане заседания рабочей группы по проведению анализов состояния конкуренции на 20 ключевых товарных рынках.