Жомарту Ертаеву продлили срок ареста на два месяца в Алматы

Алматы. 4 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Банкиру Жомарту Ертаеву продлили срок ареста на два месяца, сообщает пресс-служба алматинского городского суда.

«Следственный суд Алматы своим постановлением от 3 октября продлил санкцию на арест Жомарту Ертаеву на два месяца с момента истечения последнего срока – до 15 декабря 2019 года», — сообщили в пресс-службе горсуда в пятницу.

Напомним, Ертаев подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28 – пунктов 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

8 мая 2018 года Ертаева задержали в Москве. Сообщалось, что, по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя СД АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждал, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову – «Ордабасы Комьюникейшнс», и «деньги были перечислены на его личные счета». Отмечалось, что досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу. В январе 2019 года Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Ертаева под стражей, 14 марта стало известно о том, что Верховный суд РФ оставил в силе решение об экстрадиции бизнесмена.

15 марта в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны. С тех пор срок содержания банкира под арестом неоднократно продлевался.

Ертаев с 2002 по 2007 годы являлся председателем правления АО «Альянс банк», позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина), председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом СД АО «Bank RBK». С 2011 года он возглавлял Евразийский центр финансового консалтинга, с 10 ноября 2014 года являлся гендиректором ТОО «Алма-ТВ».