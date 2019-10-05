Нур-Султан. 05 октября. КазТАГ — Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завоевала «серебро» на турнире Shanghai Trophy в Китае, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Казахстанка Элизабет Турсынбаева завоевала медаль на крупном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Китае. После короткой программы Турсынбаева занимала промежуточное второе место. Ей удалось в итоге его сохранить. Выступление Элизабет в произвольной программе судьи оценили в 116.85 балла — третий результат. В сумме же она набрала 186.09, что принесло ей итоговую серебряную медаль», — говорится в сообщении в субботу.

В НОК сообщают, что первое место осталось за россиянкой Евгенией Медведевой. Третьей стала Ын Су Лим из Южной Кореи.

«Элизабет Турсынбаева завоевала первую награду в сезоне», — резюмируется в сообщении.