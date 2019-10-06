Головкин в бою с нокдауном победил Деревянченко и стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO

Новости 119 0
ЕНПФ: мёд поедают пчёлы ЕНПФ: мёд поедают пчёлы
811

Алматы. 6 октября. КазТАГ — Казахстанский боксер Геннадий Головкин в бою с нокдауном победил Сергея Деревянченко и стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO, сообщает Sports.kz.

«В Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоялся бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) и украинца Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО). На кону стояли вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Бой завершился победой Головкина единогласным решением судей, при этом в первом раунде он отправил украинца в нокдаун», — говорится в сообщении в воскресенье.

Таким образом, Геннадий одержал юбилейную, 40-ю победу в профессиональной карьере, и вернул себе два титула чемпиона мира.

«Пояса IBF и IBO принадлежали Головкину еще в прошлом году, однако тогда он лишился их: титул IBF у него отобрали за отказ от обязательной защиты против всего того же Деревянченко, а пояс IBO ушел к мексиканцу Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО) вместе с титулами WBA Super и WBC после поражения Головкина во втором поединке решением большинства голосов судей», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Ракетопланы РК стали лучшими на этапе Кубка мира по ракетомодельному спорту в Байконыре
  2. Ербол Едилов стал внештатным советником акима Мангистауской области
  3. Четыре подряд победы «Барыса» в КХЛ, очередной провал Ильи Ильина и других казахстанских штангистов, фактическое троевластие в футбольном чемпионате РК и анонс боя Геннадия Головкина
  4. Первые медали чемпионата мира по борьбе для Казахстана, пока без проигравших на боксерском ЧМ, досадное поражение нашей футбольной сборной в России и финиш последней в 2019-м супермногодневки
  5. 20 лет без «золота» на борцовских чемпионатах мира, Казахстан – третий в любительском боксе на планете после Узбекистана и России, аншлаг на хоккее в Алматы и серебряная медаль юного тяжелоатлета

Новости партнеров

Загрузка...