III медиа-форум «Один пояс – один путь» завершился в Пекине

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Пекин. 5 октября. КазТАГ — III медиа-форум «Один пояс – один путь» завершился в Пекине, передает корреспондент агентства.

В Пекине завершился III медиа-форум «Один пояс – один путь», в котором приняли участие главы журналистских организаций из 50 стран. Была создана так называемая платформа из государств, подписавших меморандум о сотрудничестве для обмена опытом, делегациями и повышения квалификации молодых журналистов.

Новая организация будет придерживаться принципов добровольности, уважения разных идеологий, национальных и религиозных убеждений, поиска компромисса, открытости и толерантности.

Для обсуждения наиболее важных дел и принятия по ним решений при платформе сотрудничества был создан президиум, состоящий из председателя Всекитайской ассоциации журналистов, вице-председателя и генерального секретаря, срок полномочий которых 5 лет. В этом году членами президиума I созыва стали: от Латинской Америки – председатель Аргентинской ассоциации журналистов Буэнос-Айреса Лидия Ирма Фагаль; от Азиатско-Тихоокеанского региона – председатель Союза журналистов Индонезии Атал Сембиринг Депари; от Африки – президент Союза журналистов Нигерии Икечукву Христофер Исигузоро; от Азии – ответственный секретарь Союза журналистов Казахстана Баян Рамазанова; от Европейского континента – секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный. Генсекретарем избран руководитель секретариата Всекитайской ассоциации журналистов Тян Юйхун.

III медиа-форум «Один пояс – один путь» был приурочен 70-летнему юбилею Китайской Народной Республики. Главы журналистских организаций стали гостями военного парада и демонстрации трудящихся. Эти мероприятия сильно напоминали подобные торжества во времена Советского Союза.

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В дни пребывания в Китае журналисты посетили Тиянжин – город, устремленный в будущее. Об этом в следующем материале.

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