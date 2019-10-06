Токаев поздравил боксера Головкина с 40-й победой на ринге

Нур-Султан. 06 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Геннадия Головкина с 40-й победой на ринге, передает корреспондент агентства.

«Поздравляю Геннадия Головкина с блестящей победой в боксерском поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Гена в очередной раз продемонстрировал свое высокое спортивное мастерство и несгибаемую волю к победе. Казахстан гордится тобой!» — написал Токаев на своей странице в Twitter в воскресенье.

Напомним, ранее казахстанский боксер Геннадий Головкин в бою с нокдауном победил Сергея Деревянченко и вернул себе два титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Пояса IBF и IBO принадлежали Головкину еще в прошлом году, однако тогда он лишился их: титул IBF у него отобрали за отказ от обязательной защиты против всего того же Деревянченко, а пояс IBO ушел к мексиканцу Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО) вместе с титулами WBA Super и WBC после поражения Головкина во втором поединке решением большинства голосов судей.