Через феминизм и пафос к победе

Сетевые СМИ о фильме «Томирис»

Данияр АДИЛБЕКОВ – ««Это феминистический фильм». Что кинокритики думают о картине Акана Сатаева «Томирис»?» — В казахстанский кинопрокат вышла историческая драма «Томирис» Акана САТАЕВА. Картина снята киностудией «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Генеральным продюсером и одним из авторов сценария фильма выступила Алия НАЗАРБАЕВА. Бюджет фильма – 2,5 млрд тенге. Фильм посвящён событиям VI в. до н. э и рассказывает историю жизни царицы массагетов Томирис. Режиссёр Акан Сатаев взял за основу сюжета историю Геродота.

Картина вызвала критику у некоторых граждан Ирана и казахстанцев ещё до выхода, так как не все согласны с интерпретацией образа Томирис. Иранцы считают, что Томирис имеет персидские корни и не имеет отношения к тюркам. Иранские кинолюбители до выхода фильма писали гневные комментарии на странице Акана Сатаева в Instagram. Они писали, что для них версия Геродота унизительна, и они больше склоняются к версии Бероса или Ксенофонта, которые указывают, что Кир умер естественной смертью и не был обезглавлен женщиной.

Критики среди казахстанцев же были недовольны тем, что режиссёр снимает кино о человеке, чьё родство с казахами и тюрками в целом ставится под сомнение. В Сети были высказывания о том, что у казахского народа есть собственные герои, о которых можно снимать фильмы.

Кандидат искусствоведения, кинокритик Инна СМАИЛОВА — Буксует сюжет и сама картина в середине. Есть драматургические проблемы, идея хорошая, но слишком много штампов. Автор должен вкладывать в кино свои соображения, у Сатаева этого я не увидела. Фильм затрагивает жанр притчи и мне хотелось увидеть режиссёрский взгляд на историю. Также как и в «Мынбала» (Жаужүрек мың бала, другой фильм Сатаева – Авт.), мы не увидели ничего нового, просто пересказ притчи.

Подвела драматургия, идея плоская, сюжет стопорится на середине. Картина начинает распадаться, и вторая половина фильма, где как раз рассказана история конфликта Томирис и Кира, идёт под откос. Образы героев не выражены, ни Томирис, ни Кир. Персонажи не развиваются, и картина начинает буксовать.

Кинокритики отмечают, что в фильме отчётливо прослеживается феминистический посыл, об этом свидетельствует, например, сцена с рождением Томирис, где её мать на смертном одре извиняется перед царем Спаргаписом за рождение дочери. Царя не смутило, что жена не смогла родить ему наследника престола, и он воспитывает свою дочь, как воина, равного, а где-то даже превосходящего мужчин в военном деле.

Кинокритик Дана АМИРБЕКОВА отметила и другой эпизод, который, по её мнению, также, свидетельствует о том, что Сатаев пытался показать, что в степи феминизм был развит и с женщинами считались — Мне показалось, что это феминистический фильм. Потому что главная героиня, женщина-воительница, а муж на втором плане, он показывает себя как помощник. Это ярко выражено в эпизоде со свадьбой Томирис, где она объявляет, что отныне они с мужем будут править на равных.

Алексей АЗАРОВ – «Женщина-вождь в историческом фильме и мнения о «подготовке почвы»» — В казахстанский кинопрокат вышел фильм «Томирис», повествующий о царице древних кочевых племен. Картина спродюсирована младшей дочерью экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Есть мнения, что фильм, возможно, «готовит почву» в общественном сознании к приходу женщины на пост главы государства. Один из кинокритиков назвал картину «предвыборным роликом» старшей дочери бывшего главы государства.

На премьерный показ картины в столице пришла старшая сестра Алии Назарбаевой — спикер сената парламента Дарига НАЗАРБАЕВА. В кресле по правую ее руку сидел председатель совета директоров национальной компании «КазТрансГаз» Кайрат ШАРИПБАЕВ. В кинозал Назарбаева и Шарипбаев вошли вместе с высокопоставленными чиновниками, в числе которых были вице-премьер Бердибек САПАРБАЕВ, государственный секретарь Крымбек КУШЕРБАЕВ, аким столицы Алтай КУЛЬГИНОВ. На премьеру пришли также коллеги Назарбаевой по парламенту.

Некоторые пользователи соцсетей считают, что фильм «Томирис» «готовит почву» в общественном сознании к приходу женщины на пост президента Казахстана. Журналист и кинокритик Тулеген БАЙТУКЕНОВ написал на своей странице в Facebook’е, что «Томирис» — очень дорогой «предвыборный ролик Дариги Назарбаевой».

Режиссер САТАЕВ такую постановку вопроса считает некорректной. И сказал, что, как художник, никогда не путает искусство с политикой — Три года назад идея фильма родилась. Тогда таких политических процессов и даже запаха их не было.

В казахском кинематографе фильм о Томирис хотели снять Талгат Теменов, Игорь Вовнянко, Рустем Абдрашев, в российском — Сергей Бодров (старший), Егор Кончаловский. Но пока это удалось сделать только Акану Сатаеву. По его рассказу, идея была предложена Алией Назарбаевой три года назад, за чашкой чая после премьеры фильма «Дорога к матери» во Дворце Республики в Алматы.

«Русскоязычная элита устроила премьеру для себя» — Портал Abai.kz публикует мнение общественного деятеля Мухтара ТАЙЖАНА, который пришел к такому выводу после выхода фильма «Томирис» — «В случае с «Томирис» — дело не в конкретном режиссере и не в конкретном фильме. Тут, как в капле воды, стала очевидна болезнь всего моря. Русскоязычная элита Казахстана (политическая, творческая, бизнес) до сих пор не понимает интересы своего казахоязычного народа. Они ментально оторваны друг от друга. К сожалению, русскоязычная элита продолжает пребывать в плену мифов о 116 нациях и народах Казахстана, а казахоязычный народ требует соблюдения своих элементарных гражданских прав в языковой сфере.

На этот раз элита сделала премьеру для себя, своего круга, естественно, на удобном для себя языке. А то, что миллионы ждут именно этот фильм и именно на родном казахском, их не заботит. Они спохватились только после протеста очень большого количества людей. Такая ментальная и языковая оторванность элиты от народа в конце концов плохо кончится, так как терпение не безгранично».

Премьерой отечественного блокбастера остались недовольны также многие пользователи, пишет Skifnews.kz — «Почему фильм снят на языке России?», «Сижу на премьере «Томирис», он идет на русском языке, вокруг меня ни одного русского. Все казахи, начиная с Дариги…», «Хорошо снято, но один большой минус — фильм на казахские деньги казахам показывают с мелкими субтитрами на казахском языке. Это оскорбление государственного языка. Наверное, сделано для того, чтобы было понятно главному продюсеру фильма. Мы все не можем избавиться от рабского сознания», «Чего можно ожидать от фильма, который сняли те, кто думает на русском? Они не понимают нынешних казахов, как им понять древних кипчаков? Это похоже на то, если бы узбеки сняли фильм про Вашингтона», «Если фильм снят на бюджетные, народные деньги, то нужно учитывать язык этого народа. А это — казахский язык», «Конечно, это не «Троя», который я пересматривал почти 10 раз. Но этот фильм можно пару раз посмотреть. Интересно, что в нем есть политический контекст: говорится о земле, предательстве, правителе, который увлекся личным обогащением, и женщине у власти», — написали они в своих комментарях и постах в Facebook.

Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Уровень пафоса в фильме зашкаливает» — Это, конечно, не исторический фильм. Это красивая легенда, сказка. Мне фильм чем-то напомнил «300 спартанцев» — в основе тоже некая вроде бы реальная история, из которой сделали красивую и очень прямолинейную сказку. Здесь абсолютно то же самое.

Уровень пафоса в фильме зашкаливает совершенно. Мой внутренний пафосометр сейчас безнадежно сбит, и чтобы его снова настроить, надо посмотреть на ночь что-нибудь крайне циничное. Герои разговаривают исключительно чеканными фразами. «О, сын мой, отправляешься ты в дальнюю дорогу, будь же осторожен там! Да, мать моя, отправляюсь я в дальнюю дорогу, буду там осторожен!». И вот такие диалоги весь фильм. Ну для сказки как бы ок, хотя воспринимается тяжело.

А в целом фильм хороший, чо уж там. Актеры красивые, костюмы интересные, драки так вообще вне похвал. Сцену признания двух главных героев в любви с большим юмором сняли.

И, да, после фильма в вашей голове очень надолго застрянет фраза «Мана сана». Мы теперь с женой так все разговоры друг с другом начинаем.

«Известный ювелир раскритиковал фильм «Томирис»» — Знаменитый казахстанский ювелир Зергер ИЛЬЯС поделился в Facebook своим мнением об историческом блокбастере отечественного производства — Сходил вчера в кино, посмотрел. Фильм зрелищный, боевик-экшн, изобилует (на мой взгляд чрезмерно) батальными сценами и кровью. Для обывателя, далёкого от истории, возможно, два часа пройдут с интересом. Однако, как специалист, знакомый с этой тематикой не понаслышке, смотрел этот фильм критично-предвзято, отмечая все неточности и явные ляпы в костюме, украшениях, оружии и других аспектах реквизита. Их немало.

Особенно покоробили женские головные уборы, придуманные в нарушение всех мыслимых исторических реалий и законов композиции. Кольцо с оленем (странная фантазия!) как символ власти масгутов/массагетов удивило нарушением всех канонов ювелирного дела того времени. И таких ляпов великое множество…

Но профессиональное неприятие вызывает не только реквизит. Резал взгляд также и антропологический типаж актёров: в эпоху раннего железа в нашей степи ещё не было столь выраженной монголоидности.

Грубые нарушения данных науки коробят не только взгляд, но и слух: бесконечное повторение как заклинания «Мана сана» и прочая тарабарщина с чагатайско-согдийскими лексическими и фонетическими элементами вызывает откровенный смех. Похоже, эта «мана сана» станет мемом для критиков.

Смех смехом, но все прояснилось, когда услышал про «хазар» (sic!) среди тысячи «бессмертных» Кира Второго. Сперва думал, что показалось, ослышался. Но нет, упрямо говорили про «яростных хазаров»

Единственный источник этой ненаучной фантастики — известный публицист Мурад Аджи, который перепутал персидское числительное «хасар» (тысяча) со средневековыми хазарами.

Похоже, сценарист фильма «вдохновлялся» больше фантазиями М. Аджи, чем научными фактами.

«Хазары» в 6 веке до нашей эры в войске персов — это анахронизм и агеографизм, примерно как янки при дворе короля Артура. Но Марк Твен писал фантастическую комедию, а обсуждаемый фильм вряд ли позиционируется в этом жанре.

В итоге возникает фундаментальный вопрос: как связаны искусство и наука в наше просвещенное время? Имеет ли право художник/ювелир/писатель/режиссёр, освещающий исторические темы, сочинять идущие вразрез с реальными фактами домыслы?

Убеждён, что современный художник, тем более кинохудожник, режиссёр, имеет профессиональный долг сперва всесторонне изучить тему, лишь затем творить на эту тему. Василий Ян, когда писал «Огни на курганах» про саков, 3 года провёл в этнографических экспедициях и 2 года в библиотеках. В итоге его роман стал классикой.

Булат Джандарбеков трилогию «Саки» тоже писал, досконально изучив предмет. То же самое и Исай Калашников, написавший лучший биографический роман про Чингисхана, то же и Ильяс Есенберлин, написавший капитальные труды «Золотая орда» и «Кочевники», годами собиравший этнографический материал и читавший первоисточники (…)

У художника, освещающего историю, есть очень узкое поле для творчества — это интерпретация научно установленных фактов. За пределы этого ответственный деятель искусства (литературы) не имеет права выходить!

Алан ИСАЕВ – «Фильм «Томирис» вызвал фурор у казахстанцев» — Исторический блокбастер «Томирис» вызвал фурор в Казахстане: в кинотеатрах яблоку негде упасть, а Интернет пестрит восторженными отзывами.

Батальные сцены сняты на новом для казахстанского кинематографа уровне. Режиссер Акан САТАЕВ уделил пристальное внимание геометрии хода сражения. Это уже не просто мельтешение коней и людей, а столкновение полководцев и четкая динамика отдельных эпизодов. Голливуду, который в последнее время боится детально показать кровь, есть с кого брать пример. К слову, в съемках «Томирис» одновременно участвовали до 800 человек, а реализация проекта заняла два с половиной года.

Художники по костюмам работали с душой. Как выяснилось, при создании образов персонажей декораторы вдохновлялись волками, оленями и беркутами. Использование аутентичных древних языков в фильме также впечатляет.

Почти все критики хвалят выбор актеров. Томирис в исполнении Альмиры ТУРСЫН харизматична и царственна, а ее стрелы не знают промаха.

Конечно, поклонники книги Булата ДЖАНДАРБЕКОВА «Томирис» могут возмутиться, что в фильме нет вождя тиграхаудов Рустама и изменена сцена с опусканием отрубленной головы царя Кира в сосуд с кровью. Но это не сказывается на качестве фильма, который является самостоятельным произведением.

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