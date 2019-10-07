Более половины расходов домохозяйств в РК потрачены на закупку продовольствия

Алматы. 7 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 51% всех расходов домашних хозяйств в РК пришлись на продовольствие, сообщил управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) и автор телеграм-канала Tengenomika Олжас Тулеуов.

«Начнем с того, что продовольственные товары – это все продукты питания, напитки, алкогольные и табачные изделия. По состоянию на II квартал текущего года 51% всех расходов домашних хозяйств в Казахстане пришлись как раз на продовольствие», — прокомментировал Тулеуов для КазТАГ сообщение пресс-службы комитета по статистике министерства национальной экономики о том, что годовые цены на продовольственные товары в Казахстане в сентябре выросли на 9,1%.

При этом, по его словам, годовой рост цен на продовольственные товары в сентябре в 9,1% «отражает то, насколько в сентябре 2019 года подорожала стоимость средней продовольственной корзины среднестатистического казахстанца по отношению к сентябрю 2018 года».

«И величина данного удорожания на самом деле существенная, учитывая, что в текущем году Национальный банк должен ограничивать рост всей инфляции в размере 6%. К тому же, непрерывный годовой рост стоимости продовольственной корзины в Казахстане наблюдается еще с ноября 2018 года», — сказал эксперт.

На вопрос, почему рядовые казахстанцы постоянно жалуются на некорректность цен, которые в своих исследованиях отражают официальные статистические органы, эксперт ответил, что «данные комитета по статистике в части ценовых индикаторов как на рынке продовольствия, так и в других сферах экономики отражают средний показатель по всей стране, где обследование цен производится по всем регионам и репрезентативным выборкам торговых точек».

«Да, в действительности цены, в том числе на мясо, могут быть где-то ниже, а где выше ваших личных наблюдений, но в среднем они должны быть около тех значений, которые публикует комстат. И критика населения в отношении официальных данных уполномоченных органов статистики, особенно в части инфляции, это извечный момент критики, наблюдаемый практически во всех странах мира», — полагает собеседник агентства.

На вопрос, растет ли реальная зарплата казахстанцев, и если растет, то сказывается ли это на продовольственной инфляции, спикер ответил, что «взаимосвязь между ростом зарплаты и ростом цен на продовольственные товары прямая».

«По самым «свежим» доступным данным в Казахстане реальная заработная плата, то есть заработная плата в сопоставимых ценах, или с исключением инфляции, во II квартале 2019 года выросла на 8,9% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года. К слову, это максимальный рост показателя за последние семь лет. И однозначно подобный рост зарплат не мог не сказаться на удорожании продовольственных товаров. Так, согласно теории инфляции спроса, что в целом подтверждается и эмпирическими данными Казахстана, рост зарплат приводит к росту платежеспособного спроса населения на товары, а это, в свою очередь, способствует повышению цен на эти товары», — резюмировал Тулеуов.

Напомним, ранее пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики сообщила, что годовые цены на продовольственные товары в Казахстане в сентябре выросли на 9,1%.

«Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, овощи, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки. Сахар, фрукты свежие – подешевели. В группе крупяных изделий цены менялись разнонаправленно. Средняя цена на рис в сентябре 2019 года составила Т382/кг против Т310/кг в сентябре 2018 года, а на гречневую крупу – Т244 против Т251 тенге, соответственно. Средняя цена на сахар-песок в сентябре 2019 года составила Т222/кг, в сентябре 2018 года – Т231/кг. Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в сентябре 2019 года сложилась на уровне Т1748/кг (в сентябре 2018 года – Т1519/кг), баранину с костями – Т1676 (Т1435), конину с костями – Т1971 (Т1723), свинину лопаточную часть – Т1436 (Т1290), колбасу полукопченую – Т2117 (Т1949), окорочка куриные – Т823 (Т689)», — говорилось в сообщении.