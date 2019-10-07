Медики из других областей начали прибывать в Атырау для помощи облроддому после скандала

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Медики из других областей начали прибывать в Атырау для помощи Атыраускому областному перинатальному центру после скандала, передает корреспондент агентства.

«В данный момент на помощь врачам областного перинатального центра прибывают медики из других регионов страны», — цитирует в понедельник руководителя управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиеву региональная служба коммуникаций (РСК).

Также в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций.

«С начала 2019 года в Атырау велась работа по переводу городского родильного дома со второго на третий уровень. С начала года проводилось усиление организаций родовспоможения, сюда был переведен анестезиолог-реаниматолог с ОПЦ, прибыли два неонатолога, специалисты со стажем и практическим опытом», — уточнили в РСК.

Отмечается, что в данную больницу также приедут два специалиста-неонатолога с Актюбинской области.

«Оснащенность городского родильного центра составляет практически 100%. На сегодня городской родильный дом готов проводить госпитализацию беременных со сложными заболеваниями для оказания качественной медицинской помощи по родовспоможению. Областной перинатальный центр также будет сильно усилен, выбывших медиков заменят специалисты из Атырау, а также из других регионов страны», — сказала глава облздрава.

Как уточнили в РСК, с 26 сентября в области работает мониторинговая группа по исполнению плана мероприятий по снижению младенческой смертности.

«В данный момент прибыли врачи-реаниматологи, неонатологи, акушер-гинекологи. В том числе и директор национального научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева, в общей сложности семь специалистов. Кроме этого, приехали из республиканских центров – это акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматолог из Национального научного центра материнства и детства города Нур-Султана», — добавила Аймурзиева.

Ранее стало известно, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе 4 октября, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Также стало известно, что за два месяца в роддоме в Атырау скончались более 40 новорожденных.

Напомним, 6 августа МИА КазТАГ со ссылкой на прокуратуру Атырауской области сообщало, что с начала 2019 года в Атырауском областном перинатальном центре сразу после рождения скончались 56 детей. 9 января агентство сообщало, что в 2018 году в том же роддоме умерли более 100 новорожденных.

7 октября Биртанов, комментируя ситуацию с младенческой смертностью в Атырау, сообщил, что за год в Казахстане фиксируется порядка 2,5 тыс. случаев смерти новорожденных. Кроме того, он уточнил, что комиссия выехала в Атырауский областной перинатальный центр еще до начала расследования дела об убийстве младенца.