Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Государство не намерено регулировать цены на авиабилеты, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«Стоимость авиабилетов высокая, но здесь необходимо использовать механизмы рыночного характера. Государство равноудалено от прямого регулирования и лишь создает конкурентоспособные условия для авиакомпаний. Только благодаря конкуренции мы снизим стоимость авиабилетов. Государство должно осуществлять надзор за рынком», — сказал Атамкулов на заседании правительства в понедельник.

По его словам, в качестве первых шагов с 2013 года были сняты все ограничения на выполнение регулярных пассажирских рейсов казахстанскими авиакомпаниями по внутренним маршрутам.

«На трех наиболее популярных маршрутах полеты осуществляют четыре авиаперевозчика с различными тарифными предложениями. Эта мера повлияла на снижение стоимости авиабилетов. К примеру, если в 2012 году средняя стоимость авиабилета по маршруту Нур-Султан–Алматы составляла в перерасчете на курс доллара $85, то в 2019 билеты стоят в среднем $60», — сказал министр.

Также он напомнил, что в мае текущего года запущен первый национальный лоукостер Fly Arystan, цена на билеты которого, по его словам, в два раза ниже, чем у Air Astana. На сегодня, заявил глава МИИР, продано свыше 470 тыс. билетов, стоимость 60% билетов – ниже Т10 тыс.

По мнению министра, внедрение мировых стандартов обслуживания судов в аэропортах позволит привести основные услуги по сервисному обслуживанию к единому стандарту и тем самым оптимизировать расходы авиакомпаний.

«С 2017 года внедрен режим «открытого неба» в Нур-Султане. За три года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открыто 19 новых маршрутов. На сегодняшний день Казахстан имеет авиасообщение с 24 иностранными государствами по 99 международным маршрутам, на которых выполняется 430 рейсов в неделю 26 иностранными и тремя казахстанскими авиакомпаниями. Планируется внедрение режима «открытого неба» в аэропортах Шымкент, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей», — сообщил Атамкулов.

Более того, по данным МИИР, даже в нынешних условиях динамика основных показателей отрасли авиаперевозок «демонстрирует рост». За восемь месяцев 2019 года было перевезено 5,6 млн. пассажиров, что на 1,8% больше аналогичного показателя 2018 года, количество транзитных пассажиров ожидается к концу года до 1 млн человек, в стране работают 59 авиакомпаний, девять казахстанских авиакомпаний имеют допуск на полеты в страны ЕС, на внутреннем рынке авиаперевозок полеты выполняют восемь казахстанских авиакомпаний по 54 маршрутам, 14 из которых субсидируются из республиканского бюджета.

«Произведена реконструкция 16 взлетно-посадочных полос и 13 терминалов аэропортов Казахстана, до конца года завершится реконструкция аэропортов Костаная и Балхаша, продолжится строительство международного аэропорта в Туркестане. Согласно стандартам ИКАО по уровню безопасности полетов, Казахстан занимает второе место среди стран СНГ с показателем 74%, уровень безопасности аэропортов составляет 83%. В текущем году зарегистрировано три авиакатастрофы, это суда малой авиации», — добавил Атамкулов.