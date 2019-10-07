Регулирование оптовых цен на авиакеросин представляется нецелесообразным

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Регулирования оптовых цен на авиакеросин представляется нецелесообразным, считает министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Оптовые цены на авиакеросин составляют от $578 до $621 за тонну, при этом цена на импортное авиатопливо составляет от $672 до $700 за тонну. Цены регулируется рынком на основе спроса и предложения, они соразмерны на внутреннем рынке РК с ценами на керосин российского производства. Цены на российский авиакеросин являются сдерживающим фактором для роста оптовых цен на топливо казахстанского производства. Учитывая высокую зависимость и колебание рынка нефтепродуктов от внешних факторов, полагаем, что введение регулирования оптовых цен на авиатопливо нецелесообразно», — сказал Бозумбаев на заседании правительства в понедельник.

При этом он отметил, что, несмотря на стопроцентное обеспечение внутреннего рынка авиатопливом за счет собственного производства, возможное введение регулирования оптовых цен на авиакеросин может привести к отсутствию рентабельности импорта керосина.

«А в случае непредвиденной остановки какого-либо из НПЗ и отсутствия поставок импорта это приведет к рискам дефицита авиатоплива на внутреннем рынке. Тем более, в соответствие с договором о ЕАЭС госрегулирование цен на нефтепродукты не допускается», — добавил глава минэнерго.

Отдельно министр подчеркнул, что благодаря завершенной модернизации казахстанских НПЗ, объем производства авиационного топлива увеличился до 694 тыс. тонн, или в 1,8 раза по сравнению с производством 2018 года (383 тыс. тонн).

«Доля импорта керосина снизится с 60% в 2018 году до 4% в 2019 году. Объем производства авиатоплива позволяет полностью покрыть потребность внутреннего рынка за счет отечественных НПЗ, при необходимости его можно увеличить до 850 тыс. тонн в год. В настоящее время все три НПЗ работают в штатном режиме, фактов возникновения дефицита на ГСМ не наблюдается», — резюмировал Бозумбаев.

Между тем министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов отметил, что «сейчас существуют проблемы с прозрачным ценообразованием на авиатопливо и обеспечением равного доступа к бесперебойным поставкам», в связи с чем «необходимо оптимизировать цепочку поставки авиатоплива от производителя до конечного потребителя».

Премьер-министр Аскар Мамин, подводя итоги заседания правительства, поручил уделить вопросу ценообразования на авиатопливо особое внимание.

«С учетом того, что более 20% в цене на авиабилет занимает доля расходов на авиатопливо, министерствам национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития поручаю проработать вопросы ценообразования на авиакеросин», — сказал премьер.