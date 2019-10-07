Изменить закон об АСП для недопущения злоупотреблений предложили в кабмине Казахстана

Астана. 7 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предлагает изменить закон об адресной социальной помощи (АСП) для недопущения злоупотреблений, сообщил глава ведомства Биржан Нурымбетов.

«Внедренный механизм АСП имеет как положительные, так и отрицательные факты. Данная работа помогла семьям, оказала реальную поддержку. С другой стороны, некоторые граждане злоупотребили возможностью расширения АСП. Министерством подготовлен законопроект, который изменит действующую систему представления на АСП, главный ориентир – мотивация к труду», — заявил Нурымбетов на заседании правительства в понедельник.

При этом он отметил, что при назначении АСП около 73 тыс. семей скрыли доходы.

Как сообщил, министр, законопроектом предлагается ряд механизмов назначения АСП.

«Предлагают следующие механизмы: вернуть ежеквартальное назначение АСП, и, соответственно, назначать как обусловленную, так и безусловную помощь на три месяца. Это, с одной стороны, будет максимально исключать злоупотребления получателями АСП, возможность скрывать свои доходы. Размер АСП будет определяться для всех членов семьи как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом. Если трудоспособный член семьи отказывается от предложенных мер содействия занятости, то он и все члены его семьи теряют право на АСП», — сказал Нурымбетов.

Кроме того, он отметил, что многодетным семьям предлагается выплачивать новое государственное пособие вместо АСП.

«60% малообеспеченных детей – это дети из многодетных семей. В этой связи предлагаем вывести из состава многодетных семей получателей АСП и представить им государственную поддержку независимо от дохода. Это будет признание авторитета многодетных матерей, повысит их материальное благополучие. Новое государственное пособие многодетным семьям предлагается установить дифференцировано от Т42,5 тыс. до Т73 375 в зависимости от количества детей в семье. При этом будет отменена выплата АСП на детей в Т20 789», — добавил он.

Также министр сообщил о планах внедрить гарантированный социальный пакет детям из малообеспеченных семей, при котором дети до шести лет будут обеспечиваться питанием, гигиеническими средствами и образовательными услугами, а дети от шести до 18 лет – бесплатным горячим питанием в школах, ежедневным бесплатным проездом, школьной формой, учебными принадлежностями за счет государства.

При этом Нурымбетов отметил, что министерство будет утверждать критерии предоставления АСП.

«Немало примеров, когда получатели АСП проживали в особняках, имели несколько единиц автотранспорта, значительных размеров земельные участки и личное подсобное хозяйство. За эти случаи ответственны участковые комиссии. Поэтому в законопроекте предлагается предусмотреть компетенцию центрального исполнительного органа на утверждение критериев определения нуждаемости в АСП для участковых комиссий. Одновременно мы предлагаем дополнить основания отказа семьям, которые по заключению участковой комиссии не нуждаются в предоставлении АСП», — отметил глава ведомства.

Он добавил, что АСП – это временное поддержка.

«Ответственность за благополучие семьи наравне с государством должна ложиться на трудоспособных членов семьи. Данный законопроект должен обеспечить адресность прозрачность и справедливость оказания помощи малообеспеченным, дать им новый стимул к труду. В результате государство будет помогать только тем, кто нуждается», — заключил Нурымбетов.