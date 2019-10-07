Казахстанцы все более склонны к европейским ценностям – исследование

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова/Амир Ибатов. Казахстанцы все более склонны к европейским ценностям, показало исследование «Ценности казахстанского общества в социологическом измерении», проведенного при поддержке фонда Фридриха Эберта.

«Казахстанская система ценностей по-своему уникальна. В Казахстане идет очень сложный процесс трансформации ценностей, в котором как в котле бурлят и традиционалистские ценности, и ценности модернистские, но тем не менее, основной вывод наш такой: идет дрейф казахстанской ценностной системы в сторону европейских модернизированных ценностей», — сказал профессор социологии Леонид Гуревич на конференции «Система ценностей казахстанцев» в понедельник.

При этом он пояснил, что в число европейских ценностей входят индивидуализм как стремление опираться на собственные силы, профессионализм, мультикультурализм и другие. Кроме того, Гуревич отметил присущие казахстанской системе ценностей толерантность, интернационализм, стремление выдвинуть лидера и идти за ним.

Профессор назвал казахстанцев самыми европейскими в Центральной Азии и самыми светскими в исламском мире.

«Более того, я позволил себе такое спорное мнение, если говорить о казахстанце на фоне мировых ценностных трендов, то можно сказать, что казахстанец сегодня – самый европейский человек в Центральной Азии, он одновременно все еще самый советский человек на пост-советском пространстве, и он самый светский человек в исламском мире», — добавил он.

По мнению эксперта, большую роль в формировании системы ценностей казахстанцев сыграл мирный переход к рыночной экономике.

«Очень важную роль сыграли особенности пост-советской трансформации. Казахстан – одна из двух советских республик, которая процесс трансформации в рыночную экономику и в новые социально-политические отношения прошел мирно и это сказалось на ценностной системе», — отметил Гуревич.

В свою очередь, доцент КазНУ имени аль-Фараби Гульнар Исмуханова отметила, что одной из наиболее важных ценностей для казахстанцев представляет семья.

«У нас была гипотеза, что семья является одной из самых важных ценностей для казахстанцев. Мы это подтверждение нашли в своем исследовании. Очень важно. Общество казахстанское очень ценит такое понятие как семья и держится. Из всех советских ценностей, которые очень сильное влияние имеют на казахстанцев – это коллективизм. И все-таки, надежда, опора в последний момент – на семью, а не на государство», — добавила Исмуханова.

Она пояснила, что исследование длилось полтора года, выборка составила 1600 респондентов со всех регионов Казахстана.