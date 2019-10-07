Натужная победа Геннадия Головкина, новый сезон для фигуристки Элизабет Турсынбаевой, второе поражение «Астаны» в Лиге Европы, казахстанцы на чемпионатах мира по легкой атлетике и гимнастике

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: далеко не лучший бой Геннадия Головкина

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке прошел бой 37-летнего казахстанца Геннадия Головкина с 34-летним украинцем Сергеем Деревянченко. Хотя все три боковых рефери отдали победу нашему соотечественнику (115:112, 115:112, 114:113), их вердикт вызвал многочисленные дискуссии и среди болельщиков, и среди экспертов. Высказывается мнение, что такое решение было предопределено статусом Головкина в мире профессионального бокса и тем обстоятельством, что он является более привлекательным бойцом с коммерческой точки зрения (все-таки не будем забывать, что это в первую очередь шоу-бизнес, а уже потом спорт), нежели Деревянченко.

Головкин

На снимке: момент боя Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко

В то же время приведенная после боя и основанная на компьютерном подсчете статистика показывает, что хотя украинец и нанес чуть больше ударов (738 против 720), их точность оказалась ниже, чем у Головкина – 31,2% против 33,8%.

Видимо, стоит согласиться с теми экспертами, которые считают, что если Деревянченко  провел один из лучших своих боев на профессиональном ринге, то Головкин – едва ли не худший. Скорее всего, уже начинает сказываться возраст, и это делает дальнейшие перспективы казахстанца туманными. Во всяком случае, шансов на проведение третьего боя с Саулем Альваресом после такого поединка наверняка стало меньше.

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Фигурное катание: генеральная репетиция перед турнирами «Гран-при»

Первым официальным стартом Элизабет Турсынбаевой в начинающемся сезоне фигуристов стало участие в турнире «Шанхай Трофи». Реально на медали претендовали лишь три девушки – чемпионка мира 2016-го и 2017-го, серебряный призер Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева, наша соотечественница, а также кореянка Юн-Су Лим, которая на последнем мировом первенстве замкнула «топ-10». В таком порядке они и расположились в итоговом протоколе. В сумме за короткую и произвольную программы Элизабет набрала 186,09 балла (у Медведевой – 191,78). Это почти на 40 баллов меньше ее личного рекорда, но, во-первых, она только входит в сезон, а во-вторых, нельзя не напомнить о полученной ею недавно травме.

Элизабет Турсынбаева

На снимке: Элизабет Турсынбаева

Уже совсем скоро стартует серия очень престижных коммерческих турниров «Гран-при». Первый из них состоится 18-20 октября в Лас-Вегасе, и среди его участниц будет и казахстанская фигуристка. Ее основными соперницами станут чемпионка мира 2015-го россиянка Елизавета Тухтамышева, а также две японки – серебряная медалистка мирового первенства 2018-го Вакаба Хигучи и ставшая в том же году победительницей «Чемпионата четырех континентов» Каори Сакамото.

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Следующий этап с участием Турсынбаевой пройдет 8-10 ноября в Китае. Там снова придется соперничать с Тухтамышевой, к которой присоединится ее соотечественница, восходящая звезда фигурного катания 15-летняя Анна Щербакова – тоже, как и Элизабет, ученица Этери Тутберидзе и тоже имеющая в своем арсенале прыжки в четыре оборота. Японию же будут представлять двукратная медалистка мировых первенств Сатоко Мияхара и бронзовый призер прошлогоднего «Чемпионата четырех континентов» Маи Михара.

Каждая фигуристка может принять участие лишь в двух турнирах этой серии, которых в общей сложности будет семь. Шестерка лучших по их итогам получит право выступить в финале «Гран-при».

Спортивная гимнастика: Милад Карими имеет шанс попасть в финал

В Штутгарте (Германия) проходит чемпионат мира, на котором, помимо медалей, разыгрывается большинство путевок на Олимпиаду-2020. Нашу страну представляет только мужская сборная. По итогам прошлогоднего мирового первенства она стала 16-й в командном первенстве (несомненный успех после долгих лет неудач) и получила право продолжить борьбу за то, чтобы поехать на летние Игры полным составом. Для этого нужно попасть в число 12 сильнейших.

Вчера у мужчин начались квалификационные соревнования. На помост выходила половина участников. Казахстанская дружина завершила свои выступления с 9-м результатом среди 12 команд. А поскольку есть еще вторая половина, то можно прогнозировать, что она займет место в районе 16-20-го. То есть, ее попадание в «топ-12» маловероятно.

Милад Карими

На снимке: Милад Карими

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Зато в личном многоборье казахстанец Милад Карими идет 11-м и имеет реальный шанс попасть в число 24-х участников финала – а там и до индивидуальной олимпийской путевки недалеко. Кстати, после пяти снарядов из шести он претендовал на гораздо более высокую позицию, но на последнем, коне, допустил ошибку. Кроме того, Карими имеет пока 5-й результат в вольных упражнениях, что позволяет надеяться на его попадание в число восьми финалистов в данной дисциплине. Другой наш гимнаст Нариман Курбанов, который на прошлогоднем чемпионате мира занял итоговое 5-е место на коне, сейчас после квалификации на этом  снаряде идет 6-м. Но у него шансов пробиться в финал меньше.

Легкая атлетика: выйти на свои лучшие результаты не смогли

Неудачно сложился для сборной Казахстана чемпионат мира, завершившийся вчера в Дохе (Катар). Ни одному из наших легкоатлетов не удалось преодолеть либо предварительную стадию, либо квалификацию, причем все они показали результаты, ощутимо уступающие их лучшим достижениям в нынешнем сезоне и тем более личным рекордам.

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Так, в тройном прыжке титулованная Ольга Рыпакова стала по итогам квалификационных соревнований только 13-й и не попала в число двенадцати финалисток. В лучшей своей попытке она приземлилась на отметке 14.09 – это на 68 сантиметров хуже, чем на предыдущем чемпионате мира двухлетней давности, когда она стала бронзовым призером.

Ольга РыпаковаНа снимке: Ольга Рыпакова

В предварительных забегах на 100 метров Ольга Сафронова показала 31-е время, недобрав 0,23 секунды (для столь короткой дистанции это много) до своего же лучшего результата в текущем сезоне. Чуть лучше она выступила на 200-метровке, заняв 25-е место. Ей не хватило одной сотой доли секунды для того, чтобы попасть в число 24-х полуфиналисток и продолжить борьбу.

Вместе с  подругами по сборной Элиной Михиной, Светланой Голендовой и Риммой Кашафутдиновой она участвовала и в эстафете 4х100 метров. На предварительной стадии наш квартет пробежал эту дистанцию за 43,79 секунды, что принесло ему 12-е место среди 16 команд, допущенных к участию в чемпионате мира. Впрочем, уже само попадание на ЧМ – неплохое достижение.

В мужской ходьбе на 20 км Георгий Шейко финишировал 19-м. Бегун на 400 метров Михаил Литвин и толкатель ядра Михаил Иванов в своих дисциплинах расположились на 30-й итоговой позиции каждый.

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В медальном зачете, как и ожидалось, победила сборная США, которая завоевала 14 золотых медалей из 49 возможных.

Футбол: «Астана» осложнила себе шансы на выход в «плэй-офф»

«Астана» проиграла и второй свой матч в групповом раунде Лиги Европы. На сей раз неудача постигла ее в родных стенах, а обидчиком стал сербский «Партизан». Причем результат поединка следует назвать вполне справедливым. В отсутствие Марина Томасова казахстанский клуб выглядел в атаке довольно бледно, тогда как гости доставляли серьезные трудности обороне «Астаны», и если бы не голкипер Ненад Эрич, то поражение могло оказаться более крупным. Об этом свидетельствует и статистика: футболисты «Партизана» в полтора раза чаще били по воротам и вдвое превзошли нашу команду по количеству ударов в створ.

Сербский клуб открыл счет на исходе первого получаса матча, причем в этом эпизоде позиционно ошиблись защитники «Астаны». Забивший мяч нигерийский форвард Садик Умар позже, на 73-й минуте, отличился еще один раз, мощно пробив со средней дистанции. Незадолго до конца игры сильный и точный удар метров с тридцати удался уже полузащитнику хозяев поля Рунару Сигурйонссону. Но на большее игроков «Астаны»  не хватило – 1:2.

В это же день два других участника группы L голландский «АЗ Алкмаар» и английский «Манчестер Юнайтед» не смогли «распечатать» ворота друг друга – 0:0. «Партизан» и  «МЮ», набравшие по 4 очка, возглавили турнирную таблицу, у голландского стало 2 очка, а у «Астаны» в этой графе по-прежнему стоит «ноль». Следующие матчи состоятся 24 октября: «Астана» — «АЗ Алкмаар», «МЮ» — «Партизан».

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Хоккей: две победы «Барыса» в трех домашних играх

На минувшей неделе «Барыс» провел три домашних матча, два из которых выиграл, а в одном потерпел поражение. Набрав в 13 играх 18 очков, он занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.

В последний день сентября казахстанский клуб третий раз в нынешнем сезоне встречался с «Куньлунем». В первых двух поединках, состоявшихся в Китае, соперники поделили очки. А теперь они сошлись в Нур-Султане. Хозяева неудачно провели этот матч, особенно в обороне. В начале второго периода благодаря голам Ииро Пакаринена и Романа Старченко, которые отличились в течение полутора минут, «Барыс» повел в счете, однако затем пропустил четыре шайбы – 2:5.

Спустя три дня, в четверг, он принимал нижегородское «Торпедо» и постарался сделать все, чтобы реабилитироваться за поражение в предыдущем матче. Его игровое преимущество было довольно ощутимым, доказательством чему и соотношение бросков по воротам – 45 против  22-х. Однако поразить ворота гостей удалось лишь дважды, и снова шайбы забросили Пакаринен и Старченко. Впрочем, этого оказалось достаточно для победы – 2:1.

А вчера подопечные Андрея Скабелки со счетом 5:1 выиграли у череповецкой «Северстали». Хет-триком отметился Эрик Тангрэйди, по разу отличились Кертис Волк и опять Старченко, Причем три гола из пяти хоккеисты «Барыса» забили в численном большинстве.

Футбол: Кубок РК для «Кайсара» и лидерство «Кайрата» в чемпионате

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Вчера на стадионе «Астана Арена» состоялся финальный матч на Кубок Казахстана. В нем сошлись «Атырау» и кызылординский «Кайсар». Поединок получился довольно драматичным. В середине второго тайма команда с берегов Сырдарьи пропустила гол, а вскоре осталась в численном меньшинстве из-за удаления Асхата Тагыбергена. Тем не менее, за три минуты до конца основного времени ее нападающий Игорь Зенькович сравнял счет. Был назначен овертайм. Он катился к ничейному исходу, после которого соперникам пришлось бы выявлять сильнейшего в серии пенальти, однако на 120-й, последней, минуте Думан Нарзильдаев красивым ударом метров с 25 в «девятку» принес победу «Кайсару». Вместе с Кубком кызылординский клуб завоевал право участвовать в квалификационном турнире Лиги Европы сезона 2020/21.

А очередной тур чемпионата Казахстана прошел без «Кайсара» и «Атырау». В нем состоялись лишь четыре матча, из которых наибольшее внимание привлекли игры с участием претендентов на «золото». И если «Кайрат», одержав легкую победу, сохранил за собой лидерство (тем более что имеющий равное с ним количество потерянных очков «Тобол» на поле не выходил), то «Астана» не смогла выиграть в Шымкенте.

«Кайрат» – «Актобе» 6:0. Уже спустя шесть минут после начала матча в воротах гостей побывало два мяча, и запахло разгромом. Но до перерыва счет сохранился, зато во втором тайме алматинская команда вволю покуражилась над обороной «Актобе». Адеринсола Эсеола отличился в 18-й раз в нынешнем чемпионате, а Мартон Эппель, сделав «дубль», довел свой лицевой счет до 16 голов. Эти два форварда «Кайрата» и возглавляют список лучших снайперов премьер-лиги.

«Ордабасы» – «Астана» 1:1. Шымкентский клуб, который практически потерял шансы на медали, тем не менее, оказывает прямое влияние на распределение призовых мест. В прошлом туре он без особого сопротивления проиграл «Кайрату», а теперь лишил двух очков «Астану». Следующий свой матч он проведет против еще одного претендента на «золото» – «Тобола».

 «Жетысу» – «Иртыш» 2:1. Пропустив ранний гол, семиреченская команда, тем не менее, одержала победу. Решающий гол она забила за несколько минут до финального свистка.

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 «Окжетпес» – «Тараз» 2:3. Выигрывая с разницей в два мяча, команда Кокшетау умудрилась проиграть клубу, борющемуся за «выживание». Героем матча стал Элгуджа Лобжанидзе, который в середине второго тайма сравнял счет, а на последних минутах забил победный гол.

Турнирное положение: «Кайрат» – 62 очка, «Тобол» – 59 (один матч в запасе), «Астана»  – 57 (один матч в запасе), «Ордабасы» – 53, «Жетысу» – 48, «Кайсар» – 40 (один матч в запасе), «Окжетпес» – 34 (один матч в запасе), «Шахтер» – 33 (один матч в запасе), «Иртыш» – 28, «Тараз» – 24, «Атырау» – 20 (один матч в запасе), «Актобе» – 12.

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