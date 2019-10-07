Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Азиза Жамалиева/Амир Касенов. Порядка 2,5 тыс. случаев младенческой смертности фиксируется за год в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«За год у нас порядка 2,5 тыс. случаев младенческой смертности. На сегодняшний день 2200. Наивысший уровень регистрируется в Кокшетауской, Кызылординской и Алматинской областях. Там выше в два раза, чем в Атырауской», — заявил в понедельник в кулуарах правительства Биртанов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее стало известно, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе 4 октября, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать.

Также стало известно, что за два месяца в роддоме в Атырау скончались более 40 новорожденных.

Напомним, 6 августа МИА КазТАГ со ссылкой на прокуратуру Атырауской области сообщало, что с начала 2019 года в Атырауском областном перинатальном центре сразу после рождения скончались 56 детей. 9 января агентство сообщало, что в 2018 году в том же роддоме умерли более 100 новорожденных.