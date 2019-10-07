Комиссия выехала в Атырау еще до начала расследования дела об убийстве младенца

Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Азиза Жамалиева/Амир Касенов. Комиссия выехала в Атырауский областной перинатальный центр еще до начала расследования дела об убийстве младенца, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Комиссия работала в плановом порядке. В августе по итогам месяца в Атырау мы работали по документам, анализировали ситуацию, после этого выехала наша комиссия – еще до известного случая задержания (врачей – КазТАГ) наши специалисты начали работать», — заявил в понедельник в кулуарах правительства Биртанов, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, он отказался комментировать саму ситуацию с задержанием врачей.

«Тут речь идет о том, что человека обвиняют в убийстве. Поэтому тут преждевременно что-то комментировать», — сказал министр.

Ранее стало известно, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе 4 октября, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Также стало известно, что за два месяца в роддоме в Атырау скончались более 40 новорожденных.

Напомним, 6 августа МИА КазТАГ со ссылкой на прокуратуру Атырауской области сообщало, что с начала 2019 года в Атырауском областном перинатальном центре сразу после рождения скончались 56 детей. 9 января агентство сообщало, что в 2018 году в том же роддоме умерли более 100 новорожденных.

7 октября Биртанов, комментируя ситуацию с младенческой смертностью в Атырау, сообщил, что за год в Казахстане фиксируется порядка 2,5 тыс. случаев смерти новорожденных.