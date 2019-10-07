Алматы. 7 октября. КазТАГ – Регулирующие выбросы сажи международные нормы вступают в силу в 18 странах, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«В понедельник вступают в силу международные нормы, которые ограничивают национальные выбросы так называемого черного углерода – продукта неполного сгорания угля, дизельного топлива или биотоплива. Основными источниками таких выбросов являются лесные пожары, потребление энергии в жилищном секторе, на транспорте и в промышленности. Черный углерод, или попросту сажа, не только ухудшает качество воздуха, но и ускоряет глобальное потепление. Например, попадая на лед или белый снег, сажа резко увеличивает поглощение солнечной радиации», — говорится в сообщении.

Как отметили в организации, от загрязнения воздуха каждый год умирают 7 млн человек, десятки миллионов заболевают респираторными, сердечными и онкологическими болезнями.

«Вызванное деятельностью человека загрязнение атмосферы вызывает таяние ледников, ускоряет процесс изменения климата на планете и приводит к деградации окружающей среды. В Европе в результате плохого качества воздуха под угрозой находятся почти две трети экосистем. Но страны не сидят сложа руки. Несколько лет назад государства – члены Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) приняли «Протокол по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном», известный как Гетеборгский протокол. Он устанавливает предельно допустимые нормы выбросов для четырех загрязняющих веществ: серы, оксидов азота, летучих органических соединений и аммиака. Затем были выработаны поправки к протоколу, согласно которым страны региона должны откорректировать национальные уровни выбросов вредных веществ», — уточнили в ООН.

Поправки к Гетеборгскому протоколу о борьбе с сажей 7 октября вступают в силу в 18 странах Европы и Северной Америки, в том числе в Великобритании, Канаде и США.

«Протокол и поправки к нему были разработаны на базе Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Новые поправки являются первыми в истории обязательными международными нормами, предусматривающими сокращение, в том числе, выбросов так называемого короткоживущего климатического загрязнителя воздуха – черного углерода или сажи. Выбросы этого вещество способствуют глобальному потеплению, в частности, из-за поглощения солнечной радиации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что черный углерод удерживает тепло в 680 раз интенсивнее, чем CO2.

«Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха, которой в этом году исполнится 40-лет, обеспечивает основу для успешного сотрудничества и по-прежнему является единственным региональным документом, предлагающим политическое решение этой проблемы. Комиссия вместе со сторонами Конвенции будет содействовать ратификации Гетеборгского протокола и поправок к нему также и другими странами региона, особенно в Восточной и Юго-Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии», — сказала исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Альгаерова.

ЕЭК ООН была создана в 1947 году Экономическим и социальным советом ООН. В ее состав входят 56 стран из Европы, СНГ и Северной Америки.