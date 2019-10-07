«От внутренней повестки – к внешней. В этой последовательности был построен насыщенный график президента в сентябре». «Банковский сектор Казахстана переживает переломный период». «Ревизоры вместо 17 тысяч тонн продзапаса обнаружили муляжи из сена, снега и навоза»

Сетевой Казахстан 7 октября 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Токаев на Валдае: политический реализм и зрелость» — От внутренней повестки – к внешней. Именно в этой последовательности был построен насыщенный график президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА в сентябре. Причем многие пункты этой повестки были дебютными и презентационными для нового казахстанского лидера – первое Послание народу Казахстана, первое заседание Национального совета общественного доверия, первый визит в Китай и первое участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в качестве главы государства. Участие Токаева в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», прошедшем в Сочи с 30 сентября по 3 октября, и его выступление на пленарной сессии также во многом было презентационным. Не только с точки зрения «знакомства» российского и международного экспертного сообщества с новым казахстанским лидером, но и с точки зрения уточнения и калибровки некоторых чувствительных аспектов курса Казахстана в отношении его стратегического партнера и союзника – Российской Федерации.

LITER . KZ . ««ЗАБОЛТАТЬ» не получится» — Максим СПОТКАЙ, член НСОД — Сегодня общий политический концепт избранного Главы государства становится все более осязаемым и детальным. Общая стратегическая линия была очерчена в предвыборной программе, в том числе принципы преемственности, справедливости и прогресса. Однако многие инициативы и направления будущей работы явно требовали конкретизации и наполнения. Касым-Жомарт ТОКАЕВ сделал это неспроста, уже в этом отчетливо проявлялось стремление к построению открытого общества, способного самостоятельно формировать повестку и влиять на принятие решений. Послание стало, с одной стороны, логическим продолжением Предвыборной программы и инаугурационной речи, а с другой, – ответом на запросы общества. В документ вошли именно те проблемные моменты и вопросы, которые в последнее время широко обсуждались в СМИ и социальных сетях. Таким образом население самостоятельно наполнило содержанием многие ранее высказанные Президентом инициативы.

TIME . KZ . «Снег под зерном» — Проверяющие не зря “с боем” прорывались на склады предприятия, где хранился государственный резерв зерна. Ревизоры, по предварительной версии, вместо 17 тысяч тонн продзапаса обнаружили муляжи из сена, снега и навоза. По оценке продкорпорации, ущерб составил больше миллиарда тенге.

«Мудрое решение» — Власти Мангистауской области, по всей видимости, нашли решение, как побороть протестные настроения в Жанаозене. Чиновники предложили местным жителям переезжать в областной центр, где их обеспечат жильем.

«С вещами — на выход!» — Вышли на свободу одни из главных фигурантов “хоргосского дела”, отбывавшие наказание в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в Семее, — Курманбек АРТЫКБАЕВ и Талгат ЖАКАЕВ. В свое время тогдашние первые руководители правоохранительных ведомств называли это уголовное дело самым громким коррупционным скандалом в истории независимого Казахстана. Впоследствии выяснилось, что эта криминальная история была и самой кровавой: пока шло следствие, одни фигуранты наложили на себя руки, других пытали до смерти в застенках исправительных учреждений, третьих убили. У жен некоторых таможенников после многочасовых допросов в финполиции случились выкидыши, проходивших фигурантами двух девушек-брокеров финполовцы жестоко изнасиловали, а чтобы замять этот скандал, перевели их в свидетели.

FORBES . KZ . «Смена поколений. Глава БЦК — о том, как сделать банковский сектор РК сильным опять» — Банковский сектор Казахстана переживает переломный период. Отток депозитов, снижение кредитования юридических лиц и слабое качество кредитных портфелей остаются для сектора существенным вызовом. Решение этих проблем будет влиять на банки в ближайшие годы и, вероятно, приведет к еще большей консолидации. За последние 10 лет количество банков сократилось с 37 до 28, а их влияние на экономику страны заметно снизилось… Сложность ситуации заключается в том, что времени на раскачку нет. Банки еще не успели сделать «домашнюю работу», как сектор накрыла волна цифровой революции, на глазах меняющей способы ведения и организации бизнеса. О том, как происходит эта трансформация и куда двигается банковская система, Forbes Kazakhstan беседует с известным экономистом, председателем правления АО «Банк ЦентрКредит» Галимом ХУСАИНОВЫМ.

CARAVAN . KZ . «Казахстанские студенты массово едут учиться в Россию: почему так происходит» — Казахстан возглавил первую десятку стран мира по количеству студентов, обучающихся в вузах России. Позади Индия, Китай, другие государства СНГ. По самым осторожным данным, гранит науки в РФ грызут около 70 тысяч наших молодых соотечественников. И не факт, что после получения диплома все они вернутся на родину.

KURSIV . KZ . «В Казахстане могут появиться проблемы с обеспечением водой» — Для Казахстана проблема трансграничных рек – довольно болезненная тема, которая обсуждается уже не первый год. Ранее «Курсив» писал о том, что искусственное изменение стока верхнего Иртыша может привести к экологической катастрофе. Сегодня казахстанские эксперты поднимают вопрос о падении уровня воды в реке Урал. По оценкам экспертов, Казахстан является одной из стран Евразийского континента, которые в значительной степени испытывают дефицит водных ресурсов. Около половины поверхностных вод республики (44,9 куб. км) поступает с территории сопредельных государств, в основном из РФ и КНР.

NP . KZ . «Составы преступления» — Скандал с долгоиграющим столичным проектом — легкорельсовым транспортом (LRT) — выдающийся и в то же время типичный пример того, как неразумно расходуют государственные деньги. Впрочем, для кого как. Для некоторых этот злосчастный “народный трамвай” стал источником обогащения. Правоохранительным органам впору под микроскопом изучать этот скандал, чтобы знать, как в Казахстане воруют как бы “ничьи” деньги на таких национальных проектах и какие схемы при этом используют. Если бы не подозрение, что и так знают. Вот только, видимо, делать вид, что они ничего не знают и не замечают — стоит очень серьезных денег. Из тех сумм, которые как раз на подобных проектах и “зарабатываются”.

INFORMBURO . KZ . «Директора колледжей в Алматы выступили против изменений в Закон «Об образовании»» — Руководители колледжей просят не вносить изменения в лицензирование. По их информации, в каждой специальности есть от 3 до 10 квалификаций. Сейчас в Алматы, сообщили они, работают 84 колледжа – 63 частных и 21 государственный. Они опасаются, что поправки, касающиеся лицензирования специальностей, приведут к закрытию учебных заведений.

365 INFO . KZ . «Вице-министры и ответсек министерства образования судятся с коллегой и СМИ» — Арын ОРСАРИЕВ, Рустем БИГАРИ и Фатима ЖАКЫПОВА подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Главной ответчицей по заявлению истцов является их коллега — заместитель директора Департамента административной работы и госзакупок МОН РК Анар КАИРБЕКОВА. С нее заявители намерены взыскать по 500 тысяч каждому — за моральный вред. Также ответчиками в иске указаны первый канал «Евразия», веб-сайт радио «Азаттык», РТРК «Казахстан» и ТРК «31 канал». По мнению истцов, в этих СМИ Каирбекова опорочила их честь и достоинство.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «У многих уже в восемнадцать совершенно потухшие глаза» — Сейчас принято считать, что в Казахстане сложно получить хорошее высшее образование. Говорят о кризисе юридической школы, медицинской, журналистской и многих других. Говорят о том, что процесс получения высшего образования превратился в машинку для печатания денег, когда качество образования никого не волнует, а единственной ценностью оказывается диплом. Говорят о том, что выпускники ВУЗов совершенно не готовы к работе. Все это так. Все это абсолютная правда. Поэтому ко всем, кто критикует систему высшего образования в стране, есть одно простое предложение. Друзья, идите преподавать сами. И это, наверное, единственный способ нормально передать опыт и знания от нас, которые считают себя взрослыми и опытными, студентам, которых мы так любим ругать за отсутствие знаний. Другого, видимо, уже нет.

AZATTYQ . ORG . «Свобода мирных собраний в Казахстане: разногласия власти и правозащитников» — В пятницу, 4 октября, в Алматы состоялась однодневная конференция с участием местных государственных органов и представителей гражданского общества. На конференции в контексте города Алматы были рассмотрены актуальные проблемы, связанные со свободой выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний. Если по вопросам свободы выражения мнений и ассоциаций представители государственных органов и гражданского общества находили некоторые точки соприкосновения, то по вопросу свободы мирных собраний их позиции заметно расходились.

«46 детей в классе. Переполненные школы с трехсменным обучением» — В 15 школах Шымкента учатся в три смены. Рассчитанные на тысячу мест заведения посещают по четыре-пять тысяч детей. Из-за нехватки кабинетов отменены дополнительные уроки.

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