Вагоны АО «Сбербанк Лизинг» и с пивом «Балтика» сошли с рельсов в Алматинской области

Алматы. 7 октября. КазТАГ – Вагоны ООO «Пивоваренная компания «Балтика» и АО «Сбербанк Лизинг» сошли с рельсов в Алматинской области, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«6 октября в 21.07 по станции Копа при следовании грузового поезда №3471 в режиме «тяги» произошло падение давления в тормозной магистрали, на 13/17 стрелке машинист обнаружил сход 23, 24, 25 вагонов (начало схода с перегона Жирен-Айгыр-Копа)», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточнили в МИИР, вагон с пивом компании «Балтика» завалился на бок, а вагон АО АО «Сбербанк Лизинг» со сборным грузом и порожний вагон ООО «ЭВРК» – сошли с рельсов всеми колесными парами.

В результате ЧП на шесть часов задержались поезда Атырау–Алматы-2 и Уральск–Алматы-2, почти на 2,5 часа – поезд Петропавловск–Алматы-2, почти на 4,5 часа – поезд Алматы-2–Уральск, на 5,5 часа – поезд Алматы-2–Шымкент, на 3,5 часа – поезд Алматы-1–Актобе и Алматы-2–Мангышлак, почти на три часа – поезд Алматы-2–Жезказган и на семь часов – поезд Алматы-2–Шымкент.

«Причина: излом боковой рамы №47040 1997 года выпуска, класса 5 «Уралвагонзавод», вагон №52609682 («Балтика» – КазТАГ). На расследование выехали: аппарат РБ, причастные руководители. Все задержанные поезда проследовали по направлению. Ремонтные работы продолжаются, производится выгрузка шпал», — добавили в МИИР.