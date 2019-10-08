Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. 25 тыс. мест составляет дефицит мест в школах Нур-Султана, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

«В сфере образования главной задачей является снятие перегруженности школ. (…) Имеется дефицит 25 тыс. мест ученических. В восьми школах (столицы – КазТАГ) в данное время наблюдается трехсменное обучение», — сообщил Кульгинов на совещании по вопросам развития столицы во вторник.

По его словам, сегодня в столице проживают 295 тыс. детей до 15 лет.

«Это больше чем в свое время население Целинограда. (…) Сейчас у нас 112 школ, где обучается 183 тыс. учащихся. В этом году школу окончили 9 тыс. школьников, а уже 1 сентября в первые классы пришли 24 тыс. детей», — добавил аким.