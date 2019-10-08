«Казахстан: экономика агашек себя исчерпала». «Убедить общество в том, что Аблязов преступник». «Бизнесмены из бывшего СССР рискуют остаться в Британии без всего». «Нацбанку больше не интересно, что думают о курсе тенге казахстанцы»

Сетевой Казахстан 8 октября 2019г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – ««Хабар» атакует: почему на главном телеканале страны мелькает Аблязов?» — Главный казахстанский телеканал «Хабар» уже вторую неделю подряд посвящает воскресный прайм-тайм беглому олигарху Мухтару АБЛЯЗОВУ. Почему именно сейчас информационное противостояние между казахстанской властью и «французским изгнанником» перешло в горячую стадию? Ранее имя Аблязова было под запретом: считалось, что разговоры о беглом олигархе легитимизируют его статус диссидента в глазах казахстанской публики, а потому тему нужно замалчивать всеми возможными способами. Информация об Аблязове подавалась лишь в виде скупых пресс-релизов Генеральной прокуратуры: «обвинен», «приговорён», «скрывается»… В целом, можно сказать, что казахстанское государство переводит борьбу с Мухтаром Аблязовым из ночной снайперской войны в открытую дуэль на шпагах. Кто победит – однозначно сказать сложно. Но на стороне государства тот факт, что ему достаточно одного точного попадания – убедить общество в том, что Аблязов преступник.

IZ . RU . Галина ВОЛЫНЕЦ — «Снимай часы: бизнесмены из бывшего СССР рискуют остаться в Британии без всего» — Британские власти и судебные органы всё агрессивнее относятся к богатым иностранцам, приобретающим недвижимость в Англии или просто проживающим на островах. Отличным подспорьем в этой кампании для них стали «Ордеры на богатство неясного происхождения» (UWO), закон о которых вступил в силу после Brexit, в 2018 году. В последнее время сильно досталось казахстанскому предпринимателю Максату АРИПУ. В начале 2018 года Высокий суд Лондона постановил наложить арест на его имущество, включая особняк в британской столице стоимостью £17 млн. У дочери казахстанского миллиардера Александра МАШКЕВИЧА (ныне проживающего в Израиле) Анны тоже возникли неприятности в Британии. По некоторым данным, проблемы начались и у основателя Казкоммерцбанка Нуржана СУБХАНБЕРДИНА — его друзья рассказывают, что он не только продал квартиру в Нью-Йорке, но и получил пакет проблем с британскими властями. В итоге один из богатейших людей Казахстана был вынужден вывезти свою многочисленную (у него 10 детей) семью из Британии во Францию.

KZ . MEDIA . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «Легкие деньги» — Знаю много историй о людях, к которым богатство пришло легким способом, в большинстве случаев, незаконным. Если обычная элита несет соцнагрузку, тратя допденьги на образование и прочие нужды общества, то эти люди наоборот создают нагрузку для общества, обкрадывая и выводя много денег из страны. К сожалению, таких персонажей много, и пока они даже не собираются меняться.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Казахстан: экономика агашек себя исчерпала» — Общественную систему, основанную на извлечении такого рода ренты, американские ученые Д. Норт, Д. Уоллис и Б. Вайнгаст назвали «порядком ограниченного доступа» или «естественным государством». Речь идет о всем нам знакомых признаках: господстве социальных взаимоотношений, организованных при помощи личных связей, включая привилегии, социальные иерархии, законы, которые применяются не ко всем одинаково, незащищенные права собственности и распространенное представление о том, что не все люди были созданы равными. Наша экономика агашек почти полностью отвечает приведенной характеристике. Единственное исключение – наше общество упрямо не хочет мириться с тем, что не все люди были созданы равными. Хотя попытки распространить такое представление, время от времени, предпринимаются. И не только властными элитами.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Нацбанку больше не интересно, что думают о курсе тенге казахстанцы» — Из ежемесячного исследования инфляционных ожиданий населения исчезло несколько вопросов. Если ранее респонденты отвечали на 31 вопрос, то в августовском опросе их осталось 27. При этом без каких-либо объяснений со стороны регулятора и опросной компании «GfK Kazakhstan». Среди исключенных вопросов есть очень важный: чего ждет население от обменного курса доллара к тенгев ближайшие 12 месяцев. И это учитывая, что на результаты опроса по этому вопросу ориентировались и в самом Нацбанке, и эксперты в своих прогнозах. Также в Нацбанке не хотят слышать мнение населения по ожиданиям цен на нефть и уровню безработицы.

REZONANS . KZ . «Ертысбаев и Аблязов – две стороны одной, большевистской, медали?» — Все больше казахстанцев устремляет свои взгляды в эмигрантское далеко. Вот и активно сотрудничавший с властью ученый-философ Валихан ТУЛЕШОВ эмигрировал в США. Свой отъезд объяснил просто: — Мне хотелось попробовать пожить спокойной и стабильной жизнью в развитой демократической стране. А что? Я такой же человек, как и все. Имею право на выбор своей судьбы, хотя многим кажется, что раз я уехал, то была какая-то неприятная история. Нет, ничего такого, что задевало бы сердце, не было. Я просто решил научиться чему-то новому и реализовать на деле собственную трансцендентность. Я не считаю себя кем-то выдающимся, но уважаю себя хотя бы за то, что могу отвечать на вызовы судьбы.

TIME . KZ . «Жильё всем и каждому» — Вчера Бейбут АТАМКУЛОВ в мажилисе дебютировал в статусе министра индустрии и инфраструктурного развития. На правчасе он рассказал о том, как обеспечить всех казахстанцев жильем. Во время своего первого “выхода в свет” в новой должности он заявил, что его теперешний пост — это вызов, в котором он поставил себе сверхзадачу.

«Матерям — деньги, отцам – работу» — Минтруда и соцзащиты населения предлагает выплачивать многодетным семьям вместо адрес­ной социальной помощи специальное пособие в размере от 42 500 до 73 370 тенге вне зависимости от уровня доходов. Остальным категориям граждан, претендующим на помощь государства, условия получения АСП будут существенно ужесточены. Главный принцип таков: поддерживать только реально нуждающихся, всех других мотивировать к труду. Соответствующие положения содержит законопроект о новых правилах назначения АСП, который вчера на заседании правительства представил министр труда и социальной защиты населения Биржан НУРЫМБЕТОВ.

«Вторая жизнь Арала» — В советские времена аральские рыбаки гремели на весь Союз: в год они вылавливали до 60 тысяч тонн рыбы, а волны Аральского моря плескались у границ одноименного города. Но в 80-х море стало высыхать, а после развала СССР рыболовство вообще прекратило свое существование. Море стало стремительно мелеть: сегодня, как говорят местные жители, вода ушла на 30, а в некоторых местах — на 100 километров от прежней береговой линии. Тогда проблемой возрождения Арала озаботился глава государства Нурсултан НАЗАРБАЕВ. В результате крупномасштабного проекта “Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря” в небольшом городе Арале значительно улучшились экологическая обстановка, социально-экономическое развитие, активно стало развиваться рыболовное хозяйство в регионе.

AZATTYQ . ORG . «Экономист Максат Халык: «Обществу очень нужна социальная помощь»» — В правительстве сообщили об увеличении пособий многодетным семьям и изменении механизма адресной социальной помощи малообеспеченным. В интервью экономист Максат ХАЛЫК говорит, что власти не повышают прожиточный минимум, чтобы показать меньшее число бедных.

««Решили повысить оптимизм». Что стоит за списанием кредитов?» — Более 500 тысячам казахстанцев списали задолженность по кредитам в соответствии с указом президента о снижении долговой нагрузки от 26 июня. Кредитную амнистию, которая обрадовала одних заемщиков и огорчила других, эксперты расценивают двояко: одни считают, что шаг был правильным, другие полагают, что это способствует иждивенческим настроениям.

VLAST . KZ . «Сакен Сарсенов: «Казпочта» становится серьезным игроком на финрынке» — «Казпочта» меняет приоритеты, уходит в сторону электронной коммерции и верит в свой растущий потенциал, заверяет председатель правления компании Сакен САРСЕНОВ. Свой разговор он начинает так: «Есть определенные стереотипы, когда мне говорят: «Вот у тебя в почте все так плохо, все так запущено». Я начинаю спрашивать: «Когда вы были последний раз в почте?». Они говорят: «Лет 5 назад». И тут возникает вопрос. А вы сходите, посмотрите». Потом Сарсенов признается, что через месяц после своего назначения хотел уйти из компании, но остался и поменял свое мнение о ее будущем. Глава «Казпочты» верит в электронную коммерцию, придумывает, как снизить издержки на работу в маленьких аулах и ищет выгоду из географического положения Казахстана.

KURSIV . KZ . «Как Нацбанк Казахстана и TALAP спорили о денежно-кредитной политике» — Национальный банк вступил в публичную полемику с исследовательским центром TALAP по поводу используемой регулятором модели макроэкономического анализа. Эксперты TALAP предложили собственную разработку. Специалисты Нацбанка подвергли ее жесткой критике. По большому счету, спор шел не о модели, а о проводимой на ее основе денежно-кредитной политике. Очная дискуссия сторон состоялась в ходе организованной Нацбанком в минувшую пятницу научно-практической конференции по вопросам макроэкономического моделирования.

«Как в Казахстане устроен бизнес по производству быстрой лапши» — Казахстанская фабрика по производству лапши быстрого приготовления Lotus Food (Казыгуртский район Туркестанской, ранее – Южно-Казахстанской области) разорилась и сменила собственника. Предприятие выкупила непальская компания CG Global. Ее владелец, миллиардер Бинод Чаудхари, контролирует 2% мирового рынка быстрой лапши. Производство получило новое имя – теперь это CG Foods Central Asia. Здесь будут выпускать лапшу Wai-Wai, хорошо известную на рынке Юго-Восточной Азии.

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