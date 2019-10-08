«Хозяином» партии ОСДП является Бергей Рыскалиев – Бапи

Алматы. 8 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. «Хозяином» Объединенной социал-демократической партии (ОСДП) «Ақиқат» является экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев, заявил политический и общественный деятель Ермурат Бапи.

«Я скажу, кто является хозяином партии – это Бергей Рыскалиев. Я изначально с 26 апреля этого года, когда был избран председателем партии, Акежану Кажегельдину говорил, что не работать с Бергеем Рыскалиевым, он – токсичный человек. Если бы раскрылась ситуация с финансированием со стороны Рыскалиева, это то же самое, как со стороны (проживающего во Франции лидера признанной в РК экстремистской организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтара – КазТАГ) Аблязова и партию бы закрыли, нашли бы причину. Я хотел работать открыто, а Бергей Рыскалиев хотел иметь партию в собственности», — сказал Бапи на пресс-конференции во вторник.

При этом он отметил, что, по его мнению, Рыскалиев стоит за неожиданной сменой председателя партии ОСДП.

«Я думаю, почему организаторы этого переворота пошли на такой бандитский шаг, потому что эти заговорщики постоянно держали связь с хозяином и сообщили, что Ермурат Бапи приводит в партию «непонятных людей». Я в тот день на съезд из Шымкента, Астаны, Тараза пригласил человек 30. Я хотел, чтобы они участвовали в качестве наблюдателей и эти засидевшиеся бюрократы из политсовета партии испугались, что эти ребята войдут в партию и перехватят их места. Они сообщили хозяину, что партия уходит от него, Ермурат Бапи ее уводит», — предположил он.

Кроме того, он подчеркнул, что на момент его избрания председателем партии у нее были огромные долги.

«Я не скрываю, что эту расписку, которая гуляет по интернету, я давал, потому что я получил партию с долгами. У партии были долги перед членами, зарплаты этих заговорщиков. Меня поставили перед фактом. До того, как я дал согласие возглавить партию, я не знал, что у партии были долги. А $200 тыс. – это был долг партии, я обязался, что выполню этот долг, а спонсоры обязались оплатить этот долг. Это был долг (экс-председателя ОСДП – КазТАГ) Жармахана Туякбая перед партией. Как меня избрали, я занимался вопросом погашения этого долга. Этот долг образовался, когда партия занимала деньги у Хандуллаева Улана. $100 тыс. мы погасили в течение 20 дней, а вторая часть не была погашена до съезда и весь сыр-бор возник из-за этого долга», — пояснил Бапи.

При этом он опроверг информацию о возможной продаже партии.

«Меня обвиняют, что я получил $200 тыс., собирался продать партию – это чушь, потому что в условиях Казахстана, когда есть трудности с тем, чтобы зарегистрировать партию, партия столько не стоит. Она будет стоить миллионы, за $200 тыс. партию не продают, за $200 тыс. продают бензоколонку, магазин. Когда продавали одну из других партий, она стоила $10 млн», — сказал Бапи.

Как сообщил политический и общественный деятель, он намеревался сесть за стол переговоров с «заговорщиками», чтобы сохранить партию ради блага гражданского общества.

«С моей стороны было пожелание восстановить статус-кво, созвать чрезвычайный съезд, на нем рассмотреть оргвопросы, избрать новый состав политсовета с участием независимых наблюдателей, нового поколения, обновить партию. После этого я намерен был подать в отставку, чтобы этот чрезвычайный съезд избрал председателя закрытым голосованием. Но, как оказалось, эти переворотчики не были готовы к такому переговорному процессу. У ребят было желание сохранить партию, но хозяева не разрешили, они до сих пор боятся, что в партию войдет новое поколение, независимые наблюдатели, представители гражданского общества и свергнут всех тех бюрократов ГКЧПистов и партия уйдет от рук новых хозяев, поэтому они не пошли на переговорный процесс», — отметил Бапи.

При этом он заявил, что не будет в дальнейшем комментировать обвинения со стороны Рыскалиева и его соратников.

«Сегодня я ставлю точку. Что он там дальше будет сочинять – мне до лампочки», — добавил Бапи.

Напомним, МИА «КазТАГ» сообщало, что экс-акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву и его брату Аманжану Рыскалиеву заочно вынесли приговор: Бергея приговорили к 17 годам лишения свободы, а Аманжана – к 16.