40% жителей столицы не удовлетворены качеством медицинских услуг – Токаев

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. 40% жителей столицы не удовлетворены качеством медицинских услуг, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Опросы показывают, что около 40% жителей столицы не удовлетворены качеством медицинских услуг. Наблюдается дефицит врачебных кадров. Городу требуется порядка 500 специалистов различного профиля», — заявил Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы во вторник.

По его словам, в 2018 году в столице выросли показатели материнской и младенческой смертности.

«Что касается материнской смертности – восемь случаев на 1 тыс. родившихся, младенческой смертности – шесть случаев на 1 тыс. родившихся. То есть это довольно высокий показатель. Увеличение отмечается и в этом году», — добавил президент.