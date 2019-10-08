Завершить оцифровку информации об участках и инженерных сетях до 2020 года поручил Токаев

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Завершить оцифровку информации о свободных земельных участках и инженерных сетях до 2020 года поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Облегчить работу бизнеса призвана национальная геоинформационная система. МИИР и акимату города необходимо ускорить реализацию проекта и до конца I квартала 2020 года завершить оцифровку информации о свободных земельных участках и инженерных сетях», — сказал Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы во вторник.

По его словам, необходимо устранять барьеры, мешающие бизнесу.

«Существенной проблемой для предпринимателей остается подключение к инженерным сетям. На земельные аукционы выставляются участки безтехнических условий подключения к коммуникациям, либо ранее выданные техусловиям меняются на другие», — сообщил глава государства.

Он привел пример, как жилой дом, построенный на частные средства – 340 квартир общей площадью 300 тыс. кв. м, из-за этого не могли ввести в эксплуатацию восемь месяцев.

«Понятно, с самыми негативными последствиями для жителей города и соответствующей реакцией с их стороны в адрес правительства», — отметил президент.

По его мнению, это недопустимая ситуация.

«Выделяемые участки должны быть уже готовыми к подключению ко всем инженерным сетям. Нужно навести порядок», — обратился Токаев к Кульгинову.

Следует также, как отметил президент, перевести в электронный формат услуги по получению земли и подключению к коммуникациям.