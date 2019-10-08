Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о неготовности Нур-Султана к подключению газопровода «Сарыарка».

«Основным проблемным вопросом энергетической инфраструктуры города стала неготовность к подключению газопроводу «Сарыарка». Это вообще непонятный вопрос. Как это произошло? Т2,7 млрд, предусмотренные на этот год, будут перераспределены на другие регионы. Это при том, что вы должны в первую очередь подумать о газоснабжении именно столицы, поскольку зимой, вы знаете, какая картина: город задымлен. Просто неудобно перед прежде всего жителями столицы, но и перед дипломатическим корпусом, перед экспатами-иностранцами, которые постоянно живут в городе. И это несмотря на то, что мы позиционируем себя как «международный хаб», «глобал-сити», «центр Евразии», «Сердце Евразии». То есть дела расходятся с делом. Это неправильно», — заявил Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы во вторник.

Напомним, старт строительству газопровода «Сарыарка» 11 декабря 2018 года дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Общая стоимость строительства проекта составляет – Т267,3 млрд. Из указанной суммы Т80,3 млрд предоставляются акционерами путем вклада в уставный капитал: АО «Самрук-Казына» (Т40,15 млрд) и АО «НУХ «Байтерек» (Т40,15 млрд), Т85 млрд привлекаются путем размещения облигаций инвесторам в лице АО «ЕНПФ» и Т102 млрд привлекаются путем размещения облигаций инвесторам в лице консорциума АО «Банк Развития Казахстана» (Т51 млрд) и Евразийский Банк Развития (Т51 млрд).

С реализацией проекта власти ожидают улучшения экологической обстановки в регионах вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» (Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана) путем замещения угля. По предварительным прогнозам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн в год.