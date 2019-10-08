Балаева о протестных акциях у Акорды: В отчаянии люди идут на крайние меры

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. В отчаянии люди идут на крайние меры, заявила помощник президента Казахстана Аида Балаева.

«Акимат Нур-Султана является одним из лидеров по поступающим обращениям граждан. Так, с начала текущего года отмечено свыше 3 тыс. обращений, из них 800 – взяты на контроль администрацией президента. (…) Мы фиксируем жалобы на отсутствие обратной связи, невозможность дозвониться и записаться на прием. В отчаянии люди идут на крайние меры. Так, 7 сентября гражданка Серикбаева вышла на площадь перед Акордой. Причина – бездействие районного акимата. Она обращалась за консультацией по вопросам получения АСП (адресной социальной помощи – КазТАГ) в случае погашения кредита, но не получила необходимую консультацию. То есть по причине безответственного отношения должностных лиц районного акимата вопрос дежурного характера выразился в публичном протесте перед главным зданием страны», — сообщила Балаева на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы во вторник.

Она заявила, что важно качественно отрабатывать каждое поступившее обращение, нужно активно разъяснять казахстанцам на доступном языке информацию о действующих программах и о проводимых акиматом столицы работе.

Напомним, выступления казахстанцев, в том числе многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей с требованиями жилья и социальных льгот в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.