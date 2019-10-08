Более 50 мест подтопления имеется в Нур-Султане

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Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1919 года Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1919 года
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Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 50 мест подтопления имеется в столице, сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

«У нас имеется более 50 мест подтопления», — сказал Кульгинов во вторник на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы.

Наиболее критические места подтоплений расположены в районах пересечения улиц Валиханова-Бараева, на проспекте Момышулы у Дворца школьников, по проспекту Туран.

«По всем трем участкам завершение работы (по строительству системы ливневой канализации – КазТАГ) планируется в 2021 году. По двум участкам работа уже начата», — заверил Кульгинов.

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