В пять раз могут увеличить систему инвестирования в жилищное строительство Нур-Султана

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Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. В пять раз могут увеличить систему инвестирования в жилищное строительство Нур-Султана, сообщил ИО министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

«Мы для Нур-Султана в свою очередь подготовили отдельную дополнительную программу, которая позволит при существующих объемах финансирования увеличить в пять раз систему инвестирования в жилищное строительство города Нур-Султан», — заявил Ускенбаев на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы.

Ранее на совещании президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что остается 49 проблемных объектов, окончания строительства которых ждут 13,5 тыс. дольщиков. На решение этой проблемы в 2018-2019 годах выделено Т40 млрд, но, как уточнил глава государства, освоено лишь Т4,5 млрд. При этом, по его словам, акимат просит дополнительно Т170 млрд.

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