Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 8 октября. КазТАГ – Доллар США во вторник относительно данных за понедельник незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,4, а продажи – Т389,8.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т388,9, а продают по Т390,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,5, а продажи – Т390.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т389.

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