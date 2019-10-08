Начальник ДП Акмолинской области отстранен от исполнения служебных обязанностей

Нур-Султан. 8 октября. КазТАГ — Начальник департамента полиции (ДП) Акмолинской области Берик Билялов отстранен от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) РК.

«В связи с проведением досудебного расследования в отношении заместителя начальника Асана Садуова и начальника управления финансового обеспечения Сауле Жумалиной по подозрению в совершении коррупционного преступления начальником ДП генерал-майором Б. Биляловым подан рапорт об освобождении от занимаемой должности. Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева ИО начальника ДП Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, возглавляющий департамент криминальной полиции МВД РК», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября КазТАГ со ссылкой на Kokshetau Asia сообщало, что заместителя начальника департамента полиции (ДП) Акмолинской области Асана Садуова и начальника управления финансового обеспечения ДП Сауле Жумалину подозревают в коррупции. По версии следствия, правонарушения совершались подозреваемыми на протяжении года. Сообщалось, что полковник Садуов уволен из органов внутренних дел.

В этот же день в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) РК сообщили, что 3 октября по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 189 (присвоение вверенного чужого имущества, совершенное должностным лицом, неоднократно в крупном размере), пунктом 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий») УК РК, задержан заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Асан Садуов. В КНБ отметили, что «в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой проводятся дальнейшие мероприятия в рамках досудебного расследования».

Берик Билялов был назначен начальником департамента полиции (ДП) Акмолинской области в апреле 2019 года.